CHP’li Atabay’dan yumruklu saldırı

Didim'in Batıköy mahallesindeki yapılmak istenilen Çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısını provoke eden Atabay, köyde balık çiftliği kurmak isteyen Kılıç firması çalışanları ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerine tehditler savurarak saldırdı. Aydın İl Çevre ve Şehircilik müdürlüğünden gelen yetkililere toplantıya izin vermeyeceğini söyleyerek agresif tavırlar gösteren Atabay, köylüleri de jandarmaya karşı kışkırttı.

KÖYLÜLERİ GALEYANA GETİRDİ

ATABAY'IN köylüleri galeyana getirmesi nedeniyle jandarma ile köylüler arasında arbede çıktı. Jandarma ekipleri, köylüleri toplantının yapılacağı alandan uzaklaştırmak zorunda kaldı. Tepkiler sebebiyle Aydın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen yetkililer toplantının yapılamadığına dair tutanak tutarak mahalleden Jandarma koruması eşliğinden ayrıldı. Başkan Atabay hakkında suç duyurusunda bulunan firma yetkilileri, kuracak oldukları tesisin çevreye hiçbir zararının olmadığını ancak Atabay'ın olayı siyasi bir rant haline getirdiğini belirttiler.

MURAT ŞENBAKLAVACI