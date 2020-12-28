Bize bir saldırı olursa meşru hedef sayılırlar

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile resmi ziyarette bulunduğu Libya'da Mehmetçik ile bir araya geldi. Burada darbeci Hafter ve destekçilerine uyarılarda bulunan Akar, "Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir" dedi. 83 milyonun güvenliği için çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya, Azerbaycan ve KKTC gibi dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine katkı sağlamak için de elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Akar, Türkiye'nin başta komşuları olmak üzere ülkelerin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu vurguladı. Türk Silah-lı Kuvvetlerinin Libya'da yapılan anlaşma kapsamında askeri eğitim, işbirliği, danışmanlık faaliyetini yerine getirdiğini bildiren Akar, çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 bin Libyalının eğitim aldığı-nı söyledi.

AKILLARINA SOKSUNLAR

Darbeci ve dış mihrakla-rın piyonu Hafter'in Türk askerini doğru-dan hedef alan hezeyanlar için-de görül-meye baş-landığını hatırlatan Akar, "Çarşıdan üniforma almakla mareşal olunmuyor. Bu bir tahsil, tecrü-be, yürek, bilek meselesi. Her aklına gelen parasını verip elbisesini giyip mareşal olamaz. Bu savaş suçlusu Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapı-lacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Haf-ter unsurları her yerde meşru hedef olarak görü-lecektir. Bunu akılları-na soksunlar" ifadelerini kullandı. Akar ayrıca, "Kıbrıs Adası'nda ger-çek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk var-lığını kabul etmeleri lazım" ifadelerini kullandı.