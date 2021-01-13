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Haberler Politika “Avrupa’yı Türkiye’siz anlamak mümkün değil”

“Avrupa’yı ’siz anlamak mümkün değil”

Başkan Erdoğan, AB Büyükelçiler Toplantısı’nda ’ı gerginliği tırmandırmaktan vazgeçmeye çağırdı. ’nin 60 yıldır AB’ye üyelik mücadelesi verdiğini hatırlatan ve “Avrupa’yı Türkiye’siz anlamak mümkün değil” diyen Erdoğan, ’nun ülkemizi terörle mücadelede yalnız bıraktığını dile getirdi. Erdoğan, ve ’le ilgili de önemli mesajlar verdi.

13.1.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

60 YILLIK MÜCADELE
Avrupa'yı Türkiye'siz anlamak mümkün değildir. Türkiye 60 yıldır tam üyelik mücadelesi veriyor. Ülke olarak uzun vadeli bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Darbelerle, cuntalarla maruf bir ülkeyi ileri demokrasi rayına oturttuk. Bunun için sivil siyasetin önündeki engelleri kaldırdık. AB ülkeleri bunu sessiz devrim olarak niteledi. Biz önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen Avrupa Birliği'ne tam üyelikten vazgeçmedik. İslam karşıtlığı, Avrupa'da yaşayan 6 milyona yakın insanımızın güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra Avrupa değerleri açısından da büyük bir kara deliğe dönüşüyor. Avrupa ve NATO'nun güvenliği Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusu'ndan başlar. Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilebilecektir. 2021 senesini ABTürkiye ilişkileri açısından başarıya tahvil etmek elimizdedir. Libya'da darbeci Hafter'e karşı Berlin Konferansı yaptık ama sonuçlara uyulmadı. Terörle mücadelede biz hiçbir NATO ülkesini yalnız bırakmadığımıza göre acaba neden NATO'nun diğer ülkeleri bizi yalnız bırakıyor?

YUNANİSTAN'A ÇAĞRI YAPTI
Hiçbir geçerliliği olmayan maksimalist haritalar üzerinden ülkemizin sahillerine hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz. Doğu Akdeniz'de hakkımız olmayan bir şeyi talep etmiyoruz. Yunanistan'ı gerginliği tırmandırmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Doğu Akdeniz'i bir rekabet alanı olmaktan çıkartıp uzun vadeli çıkarlarımıza hizmet edecek bir işbirliği havzası haline getirmeliyiz. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmayacağı artık anlaşılmıştır. Kıbrıs'ta başarısız olmuş modelleri tekrar tekrar konuşmak yerine yeni ve gerçekçi alternatifleri tartışmamız gerekiyor.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
Salgın son haftalarda yeniden ivme kazanmış olsa da aşı çalışmalarında elde edilen başarılar umudumuzu artıyor. Farklı kaynaklardan elde ettiğimiz aşıları vatandaşlarımıza gönüllük esasına dayalı olarak uygulamaya başlıyoruz. İnsan deneyi aşamasında olan yerli aşıları milletimizle birlikte tüm insanlığa sunacağız.

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