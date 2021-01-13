CHP’li bazı vekiller İnce’nin partisine geçecek

'Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, tüzük çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. İnce, "Tüzük bitti gibi, programı yazıyoruz. Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam, geriye bir oy almak kalıyor" dedi. Partinin bahar aylarında kurulacağını belirten İnce, "Bazı CHP milletvekilleri de bize katılacak" diye konuştu.