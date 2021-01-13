'Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, tüzük çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. İnce, "Tüzük bitti gibi, programı yazıyoruz. Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam, geriye bir oy almak kalıyor" dedi. Partinin bahar aylarında kurulacağını belirten İnce, "Bazı CHP milletvekilleri de bize katılacak" diye konuştu.
CHP’li bazı vekiller İnce’nin partisine geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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