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Haberler Politika CHP’li bazı vekiller İnce’nin partisine geçecek

’li bazı vekiller İnce’nin partisine geçecek

CHP’li bazı vekiller İnce’nin partisine geçecek

13.1.2021

'Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce, tüzük çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. İnce, "Tüzük bitti gibi, programı yazıyoruz. Bir müzik lazım, bir logo lazım, o da büyük ölçüde tamam, geriye bir oy almak kalıyor" dedi. Partinin bahar aylarında kurulacağını belirten İnce, "Bazı CHP milletvekilleri de bize katılacak" diye konuştu.

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