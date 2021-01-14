Turkuvaz Medya 6 ödülün sahibi oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'ne katıldı. Törende Turkuvaz Medya 6 ödül birden kazandı. atv'de yayınlanan Hercai'ye 'Yılın TV Dizisi', Kuruluş Osman'da rol alan Burak Özçivit'e 'Yılın Erkek Oyuncusu', Kim Milyoner Olmak İster? programına ise 'Yılın Yarışma Programı' ödülü verildi. A Spor'un Son Sayfa programına 'Yılın Spor Programı', A Para'nın Şafak Tükle Uysal ile Seans Öncesi programına 'Yılın Ekonomi Kuşağı' ve A Haber'in Toplumsal Hafıza programına ise 'Yılın Kısa Belgesel Programı' ödülleri layık görüldü. Kazanan isimler ödüllerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.

'ŞİRKETLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Törende sosyal medya uygulamaları hakkında da konuşan Erdoğan, "Kendilerini hukukun üstünde gören sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz. Cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar. Bir taraftan kendi milli ve yerli alternatiflerimizi geliştirirken diğer taraftan hukuki düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bazı uluslararası şirketlerin skandalları dikkatli olmamız gerektiğini göstermiştir" dedi.