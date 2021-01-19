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Haberler Politika ‘Irak ile her türlü işbirliğine hazırız’

‘Irak ile her türlü işbirliğine hazırız’

‘Irak ile her türlü işbirliğine hazırız’

19.1.2021

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Akar, burada Irak Savunma Bakanı Cuma Anad Sadun el Cuburi ile görüştü.
Irak Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılanan Akar ,el Cuburi ile önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

ZORLUKLARI YENEBİLİRİZ
GÖRÜŞMEDE bölgedeki zorlukları birlikte yenebiliriz mesajı veren Akar, "Her açıdan dünyanın en güzel coğrafyası olan Ortadoğu'yu, bölgemizi barış ve güvenliğin merkezi haline getirebiliriz. Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, esenliğine ve refahına saygılıyız. Irak'ın siyasi birliği bizim için esas. Bizim tek amacımız halkımızın güvenliği, sınırlarımızı korumak, sınırlarımız dahilinde barış ve refah içinde yaşamak, hak ve menfaatlerimizi savunmaktır.
Hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yok" ifadelerini kullandı. Irak'ın kuzeyindeki terör varlığının iki ülke için de önemli bir tehdit olduğunu vurgulayan Akar, "Terör örgütü PKK ile mücadelede işbirliği ve koordinasyon çok önemli rol oynamaktadır. Irak ile her türlü işbirliğine hazırız" diye konuştu.

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