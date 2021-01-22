Emine Erdoğan Afrika hatıralarını yazacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 24 Ocak Dünya Afrika ve Afro-Kökenli Kültür Günü dolayısıyla Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi tarafından yayımlanan "Otuz Sekiz Dilde Afrika Atasözleri Seçkisi 1" kitabının Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen tanıtım programına katıldı.Programda yaptığı konuşmada, yıllar içinde Afrikalı dostlarla muhabbetlerinin büyüdüğüne şahitlik etmenin son derece heyecan verici olduğunu belirten Erdoğan, bu dostluktan doğan sinerjinin, güzel projelere dönüşmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Emine Erdoğan, son olarak Afrika seyahatlerini kaleme aldığı bir hatırat kitap yayınlayacağını açıkladı. Kovid-19 salgını günlerinde Afrika'ya gerçekleştirdiği seyahatleri bir hatırata dönüştürme denemesi yaptığını belirten Emine Erdoğan, "Belki önümüzdeki aylarda yayımlanır, sizlerle de paylaşma imkanı bulabilirim" dedi. Erdoğan, Afrika'ya dair geliştirdikleri projelerin çerçevesinin gün geçtikçe genişlediğine de dikkati çekti. Etkinlikte Türkiye'de öğrenim gören Afrikalı öğrenciler tarafından kitapta yer alan atasözlerinden seçkiler ile "flash mob" gösterisi sunuldu.