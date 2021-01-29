CHP´li vekiller Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, parti içindeki rahatsızlıklarını bir mektup yazarak CHP Genel Başkanı'na iletmişlerdi.

CHP'DE YAPRAK DÖKÜMÜ

3 vekil bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyerek CHP'den istifa ettiklerini duyurdular.

HDP'NİN DİZİNİN DİBİNDE İKTİDARI ARAYAN CHP'YE GELDİK

İstifa konuşmasında konuya değinen Çelebi, "CHP yöneticileri yanlışları düzeltmektense bende bozguncu bir ruh görmüşlerdir. Başka partileri parlatan CHP'ye geldik. Yabancılardan demokrasi dilenen CHP'ye geldik. Atatürk demekten imtina eden CHP'ye geldik. HDP yönetimine ses çıkaramayan CHP'ye geldik. Kumpaslarla dizayn edilen kurultaylara, aklına istifa gelmeyen makam sevicilerin olduğu CHP'ye geldik. Abdullah Gül ve türevlerine bel bağlayan CHP'ye geldik. HDP'nin dizinin dibinde iktidarı arayan CHP'ye geldik. Silivri'de teslim olmadım şimdi de olmuyorum. O zaman tehditlere boyun eğmedim şimdi de eğmiyorum" dedi.

AK PARTİ'DEN CHP'DEKİ İSTİFALARLA İLGİLİ İLK YORUM

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 3 vekilin CHP'den istifa etmesiyle ilgili olarak ''Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri'' dedi.

Son dakika: 3 milletvekili CHP'den istifa etti! Mektup krizi büyüyor