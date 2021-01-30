Mektupçu 3 vekil CHP’den istifa etti

Konuşmasında sert ifadeler kullanan Çelebi, "Emperyalizme diz çöktürmüş CHP'den milli konularda kekeleyen CHP'ye geldik. Atatürk demekten çekinenleri el üstünde tutan CHP'ye geldik. Yanlışları görüp susabilirdim ama bunu yapamam. Sönerek yok olmayacağım. Partiden istifa ediyorum" dedi. Çelebi'nin açıklamalarının ardından sırayla konuşan ve Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştiren CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy da partisinden istifa ettiğini açıkladı. CHP'de bir süredir parti politikalarından rahatsızlıklarını dile getiren üç milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia ediliyordu. Böylece CHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı da 135'e düşmüş oldu.



BÜROKRATI HEDEF ALMAK PARTİ KÜLTÜRÜNDE YOK'

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şahin Mengü ile akademisyen Suay Karaman, ortak açıklama yaparak CHP yönetimini eleştirdi. Ateş, Mengü ve Karaman'ın imzası bulunan ortak açıklamada, ana muhalefet partisinin kendi içinde demokrasiyi yok ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Siyasi arenada etkisizleşen yeni yönetimin bürokratları hedef almasının, parti ve siyaset kültürümüzde yeri yoktur. 'Yurtta barış, dünyada barış' sloganıyla özdeşleşen CHP, dış sorunları, tam bağımsızlığı kırmızı çizgisi olarak görmüştür. Yeni yönetime kadar Kıbrıs, Ege, deniz, kara, hava gibi milli güvenliğimizi ilgilendiren sorunlarda tavizci bir duruş sergilenmemiştir" denildi.

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