Boğaziçi eylemlerine 4 tutuklama daha

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat'taki yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanarak yasa dışı eylemler gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan şüpheliler, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.



ÇOK SAYIDA SUÇ VAR

BURADA nöbetçi savcılığa çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanmaları talebiyle, biri de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler N.E, A.K, Ö.Ş. ve M.C.D'nin "görevi yaptırmamak için direnme", "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "terör örgütü propagandası yapma", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "kamu malına zarar verme" gibi suçları işledikleri gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

Hakimlik, diğer şüpheliler Y.E.K. ile R.A'nın ise "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.



ARANAN DHKP-C'Lİ YAKALANDI

İstanbul'daki gösterilerde gözaltına alınan şüpheliler arasında 'terör örgütü üyeliği' suçundan aranan DHKP-C'li Ali H.A'nın da olduğu ortaya çıktı. Örgütün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelinin sorgusu sürüyor.