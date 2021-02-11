Bitik altyapı yitik İzmir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında, birçok CHP'li belediyenin yönetimindeki kentlerdeki sorunlara değindiği ve "Çöp, Çukur, Çamur" kelimelerini kısaltarak "3Ç Belediyeciliği" diye nitelediği konuşmasından İzmir de nasibini aldı. Başkan Erdoğan İzmir'in CHP'li belediyeler tarafından uzun yıllardır ihmal edilerek yeterli hizmeti alamadığını çeşitli örneklerle anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çiğli Tramvayı temel atma töreninde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca metro inşaatı için yaptığı düşük faizli borçlanma ile bakanlık tarafından yapıldığı iddia edilen yüksek faizli borçlanma konusu üzerinden yaptığı açıklamaya da tepki gösterdi.



VATANDAŞIN SİTEMİ ÖRNEK

İzmir'in alt yapı sorununun uzun yıllardır düzeltilememesini ve bu nedenle de her yağmurda sel felaketi yaşanmasını eleştiren Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde televizyonda hepiniz izlediniz. İzmir'de yaşanan yağışlar sonucu yaşanan sel felaketiyle ilgili bir habere benim de gözüm ilişti. Sel felaketinin ardından nasıl olduysa hatırladı, İzmir'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı'na esnaf kardeşim, altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Vatandaş, esnaf olarak canım yandı. Burada 35 senedir CHP var, lütfen altyapıyı düzeltin siteminde bulundu" dedi. Erdoğan, "İşte görüyorsunuz İzmir'in hali ortada. 35 yıl... İnsan altyapı adına bir şey yapmaz mı? Bunlar yapmadılar. İzmir tüm altyapısıyla, kaçak yapılarıyla çökmüş vaziyette. İzmir gibi muhteşem, güzel bir şehrimizin özellikle altyapı, üstyapı noktasındaki hele hele o Karabağlar'ın halini filan gördüğü zaman insan eyvah diyor" diye konuştu.





'KILIÇDAROĞLU HEPTEN CAHİL'

Başkan Erdoğan, İzmir'e ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu vatandaşımız kimi kime şikayet ediyor düşünmedim değil. İzmir'deki Çiğli tramvayı temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, kendi belediyesinin hazineden daha uygun şartlarla borçlandığını övünerek anlatıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi zaten bütçesinin 2,5 katı borçlu belediye olarak böyle bir borçlanma hakkına sahip değil, Bay Kemal. Bunları öğren. Kılıçdaroğlu ekonomiden ve rakamlardan anlayan birisi olmadığı için hazinenin altyapı yatırımları için sağladığı kredilerin şartlarının kendi bulduklarını iddia ettikleri krediden daha uygun olduğunu da bilmiyor. Hepten cahil!"

'BEN ONAMADAN OLMAZ'

Başkan Erdoğan, "Gerçi bunların hangi yalanlarını, iftiralarını düzelteceğimizi bilmiyoruz. Bunları görünce 1994 yılında İBB Başkanlığı'na seçildiğimiz günleri hatırladım. Bak sayın Kılıçdaroğlu şunları iyi bil, Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir tahvil müsaadesi vermeden belediye borçlanmaya gidemez. Bu sonunda bana gelir, ben onamadan yine aynı şekilde böyle bir dış borçlanmayı yapamaz. Hatta ve hatta eski belediye başkanı Aziz Bey'e sorarsanız anlatır. Bundan sonra da sen bu yanlışla gidecek olursan burada soru işaretleri akmaya başlar" dedi.



ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E:

ÇILGIN TÜRKLERİ İYİ TANIYACAKSIN

BAŞKAN Erdoğan konuşmasında Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e de seslendi. Erdoğan, "İstişari toplantılar başlasın dedik ve geçen hafta İstanbul Dolmabahçe'de başlatıldı. Şimdi ikincisi Atina'da yapılacaktı, Miçotakis şimdi meydan okudu. Sen bu meydanı okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin. Eğer gerçekten bir barış arayışı varsa sende, bana meydan okuma, haddini bil. Eğer haddini bilmezsen o zaman masayı demek ki sen tekmeledin, masadan kaçtın. Biz masadan kaçmadık, biz masadaydık. Ve bu şekilde gitmesi halinde de biz seninle masaya oturamayız. Buradan Miçotakis'e bir şey daha hatırlatmak istiyorum, sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Hiçbirinden sana fayda gelmez ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" dedi.

EDA IŞIK (ANKARA)

SİYASİ PARTİLERE YENİ ANAYASA ÇAĞRISI YAPTI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilere yeni anayasa çağrısında bulundu. Yeni anayasa çalışmaları için şartların gayet uygun olduğunu belirten Erdoğan, "Tercihimiz tüm siyasi partilerin içinde yer almaları. Gelin, hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım" dedi.



KEMAL ZORLU: SU BASKINLARI DOĞRU ALTYAPI İLE ÖNLENİR

YAPI yoğunluğunu altyapı kapasitesine göre ayarlayıp, doğru projeler ve kaliteli malzeme kullanarak su baskınlarının önlenebileceğini söyleyen İzmirli iş insanı Kemal Zorlu, "Tecrübeye kulak verin" dedi. Son iki yılda su baskınlarının can ve mal kayıplarına neden olduğunun altını çizen Zorlu, "Yıllardır söylüyoruz. Kentlerin altyapısı için doğru projeler uygulanırsa, bu projeler gerçekleştirilirken kaliteli malzeme kullanılırsa, imar planları hazırlanırken, bölgelerin altyapı kapasiteleri göz önüne alınırsa, sorun kalmaz. Çözüm bu kadar basit" diye konuştu. Kentlerde yapılaşmanın, altyapı kapasitesi oranında gerçekleşmesinin de önemine dikkat çeken Kemal Zorlu, "Örneğin 5 bin kişinin yaşadığı bir bölgede, imar planı değişikliğiyle 50 bin kişi yaşar hale geliyor. Ama altyapı aynı altyapı. Doğal olarak yükü kaldıramıyor ve sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yapı yoğunluğu, altyapıya göre olmalı" diye konuştu.