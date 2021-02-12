Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve TSK Komuta Kademesi ile birlikte Kars'ta düzenlenen Kış-2021 tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Tatbikatı izleyen Akar, "Başta FETÖ olmak üzere her türlü tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Dün gece (Çarşamba) saat 02.55'ten itibaren hava kuvvetlerinin desteğiyle, kara kuvvetlerinin müştereken yaptığı bir operasyon var. Bu operasyonda (Pençe-Kartal 2) teröristlerin sığınaklarını başına yıktık. Terör belasından Iraklı kardeşlerimizi de kurtaracağız" dedi.

'ONLARI KURTARACAĞIZ'

Terörle mücadele, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Ege konularında da değinen Akar, "Başta FETÖ olmak üzere her türlü tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam ediyor. Dün gece (Çarşamba) saat 02.55'ten itibaren hava kuvvetlerinin desteğiyle, kara kuvvetlerinin müştereken yaptığı bir operasyon var. Bu operasyonda (Pençe-Kartal 2) teröristlerin sığınaklarını başına yıktık. Terör belasından Iraklı kardeşlerimizi de kurtaracağız. Irak'ın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız" diye konuştu. "Terör örgütleri DEAŞ ve YPG karşı Suriye'de gerekeni yaptık" diyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye'nin terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada bir terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım. 450 bini İdlib'de olmak üzere yaklaşık bir milyon kişi evlerine ve topraklarına döndü" diye konuştu.



BİR EKMEĞİ BÖLÜŞTÜLER

TATBİKAT alanında incelemelerde bulunan Akar ve Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov, tatbikat alanında yer alan yeni nesil üniteleri inceledi. Buradaki sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeklerden birini bölerek Hasanov ile komutanlara ikram eden Akar, yerli ve milli üretim zırhlı ambulansı da inceledi. Akar ve Hasanov daha sonra Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Parkuru'na geçti. Burada kış teçhizatlı komando kolu tarafından okunan Komando Andı'nı dinleyen Akar ve Hasanov, marşın ardından "Allah Türk komandosunu korusun" ifadesini kullandı.



'DAVET ETTİK BEKLİYORUZ'

AKAR, "Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamayacağını görmesi lazım. İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl mantık ve aklı selim çerçevesinde değerlendirmeleri. Güven artırıcı görüşmelerin dördüncüsünün Ankara'da olmasını bekliyoruz. Davet ettik. Bu toplantının yapılmasıyla daha iyi bir diyalog ortamının doğacağını değerlendiriyoruz" dedi.



HEDEFLER TAM İSABET

Azerbaycan Silahı Kuvvetleri ile müşterek düzenlenen Kış-2021 tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü'ünde nefes kesen anlar yaşandı. Tatbikatta, İHA'ların önceden tespit ettiği hedefler tam isabet vuruldu. Topçu atışları ve Zırhlı Muhabere Araçları'nın (ZMA) atışlarıyla başlayan tatbikatta, F16'lar, SİHA'lar ve yerli tarruz helikopterleri ATAK'lar yer aldı. Temsili hedefler, F16'lar tarafından yerle bir edilirken, ATAK'lar, yerli yapım CİRİT ve UMTAS füzeleri kullanarak hedefleri imha etti. Sİ- HA'lar ise mili mühimmat MAM-L ile hedeflerini tam isabet vurdu. Tatbikatın sonunda ise Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli uçaktan bayrak atlayışı yaparak, Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.

BETÜL USTA (KARS)