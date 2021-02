Teröristler büyük panik içinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Foça'da 2. Korvet Filotillası Sancak Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, Gara'da 48 hedefin başarılı bir şekilde vurulduğunu söyleyerek teröristlerin büyük panik içinde olduğunu ifade etti. "Pençe Kartal-2 Harekatı ile 4'ü sözde üst düzey sorumlu olmak üzere 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar, "Harekat ile PKK terör örgütünün sözde üst düzey yönetiminde ciddi bir panik ve derin endişe olduğu, örgütün hareket kabiliyetinin ciddi şekilde sınırlandığı gelen istihbari bilgiler arasında yer almaktadır. Harekat sonrası terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarattan, teröristlerin büyük bir darbe aldıklarını ve büyük bir panik içinde olduklarını öğreniyoruz. Teröristler bundan sonra kendilerini hiçbir yerde güvende hissedemeyecekler. Harekatın planlanması ve icrasında her zamanki şekliyle hassasiyetler göz önüne alındı, sivil halkın, masum insanların can ve mal güvenliği bakımından her türlü tedbir yerine getirildi. Harekat sırasında çevrenin korunması bakımından da alınabilecek tüm tedbirler gerçekleştirildi" dedi.



'HAKKIMIZI KORUYACAĞIZ DEMEK TEHDİT DEĞİLDİR'

BAKAN Akar, Ege'de Yunanistan ile yaşanan krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye çalıştıklarını da vurgulayarak, "İyi komşuluk ilişkilerini arzu etmemiz herhangi bir şekilde birileri tarafından taviz gibi bir zaafiyet gibi görülmemelidir. Hiçbir oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar koruyacağımızı dememiz de hiç kimseye tehdit olarak algılanmamalıdır, anlaşılmamalıdır" diye konuştu. Bakan Akar, Kıbrıs Meselesi'nde ise iki devletli çözümden başka bir çıkış yolu olmadığını söyledi.