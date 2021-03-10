Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Berat Albayrak saldırılarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Yatıp kalkıyorlar "damat da damat" Damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinde görmek mümkün mü?" dedi.





Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kıymetli yol arkadaşlarım sözlerimin hemen başında aziz milletimi ve sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Miraç Gecesi ve mübarek 3 aylar vesilesiyle Rabbimden milletimize, tüm insanlığa huzur ve esenlik vermesini bekliyorum.

Dün önemli bir yıl dönümüydü. Bu vesileyle AK Parti serüveninin her bir ferdine tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF'İ ANMA

İstiklal marşımızı yeni nesillere ne kadar güçlü bir şekilde aktarabilrisek geleceğimize o kadar güvenle bakabiliriz. İstiklal Marşımızı ve onun müellifi Mehmet Akif Ersoy'u yıl boyunca tüm yönleriyle programlar düzenleyerek anacak anlatacağız. İnşaAllat kültür merkezimizde yarın büyük bir anma da gerçekleştireceğiz.

Bu vesileyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelemizi, yine 15 Temmuz'da "Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın" diye sokaklara dökülen milletimin her bir ferdini şükranla anıyorum.

AKKUYU'DA BÜYÜK GÜN

Bugün Akkuyu Nükleer üçüncü kuyu temel atma törenine canlı bağlantı ile iştirak edeceğiz. Bu anlamda Türkiye dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerden biridir. Rüzgardan jeotermale enerji üretebilecek tüm imkanlarımızdan istifade ediyoruz. Enerji anlamındaki yatırımlarımızdan biri de Akkuyu Nükleer santralimizdir.

AKKUYU'DA DA KARŞIMIZA ÇIKAN ENGELLERİN BAŞINDA CHP VARDI

Biz de Türkiye'ye nükleer güç kazandırmak için yola çıktığımızda pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Bunların başında da CHP zihniyeti karşımıza çıktı.

"DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA"

Son haftalarda bir şey çok dikkatimi çekiyor. Bu CHP zihniyeti mensupları bir yoğun twit yarışındalar. Yatıp kalkıyorlar "damat da damat" Damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinde görmek mümkün mü? Yok

BİR TANE SİSMİK GEMİMİZ YOKTU

Tutturmuşlar "şu kadar para nerede, bu kadar para nerede?" Kaybolan bir şey yok. Hepsi Merkez Bankası rezervinde. Ve şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. İşte buralarda çalışıyoruz. Bizim bir tane sismik araştırma gemimiz yoktu. O dönemde Berat Bey döneminde mevcut bakanımız da kendisinin yardımcısı idi 3 tane sondaj gemisi aldık. Şimdi yine alıyoruz. Ve filomuz dünyadaki en güçlüler haline geliyor.

"EY O TWEETLERİ ATANLAR..."

Ey o tweetleri atanlar. İşte "damat" diye dalga geçtiğiniz Berat Bey döneminde oldu bunlar.

TEK BAŞINA TÜRKİYE'NİN ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILIYOR

4 bin 800 megavatlık elektrik üretecektir. Burası Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak elektrik üretecek. Ey Bay Kemal senin yanındaki çantacılar bunları bilmez. Bunlara biraz kafa yorun da sizi adam sansınlar.

Bu temel atma töreninin de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

ALBAYRAK VE DÖNMEZ'E TEŞEKKÜR

Türkiye 3 sondaj gemisini 450 milyon dolara mal etmiştir. Sıfırdan inşa etsek 2 milyar 400 milyon dolar ödememiz gerekecekti. Ya bay Kemal! Bunun adı finans yönetimidir. Ben tekrar sayın Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e teşekkürlerimi iletiyorum.

MADENDE REKOR RAKAMA ULAŞTIK

Göreve geldiğimizde 5 ilimizde doğalgaz vardı. Şimdi 81 ilimizde doğalgaz var. Benzer adımları madencilik alanında da yaptık. Maden ihracatımız 680 milyon dolardan 4.3 milyar dolara geldi.

VERİLECEK HESABIMIZ YOK, BİZ YERE SAĞLAM BASTIK

Bizim verilecek hesabımız yok. Biz yere sağlam bastık. Bu metin sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayından aktarılmıştır. Doğal gaz yoktu ülkede. Götürülemiyordu. Neler yaptık ortada. Yapılanları anlatmak kolay ama görmek daha önemlidir. Şimdi hazırladığımız videoda bunu bir görelim bakalım neler yapılmış. Türkiye karanlıktı karanlık. Elektrik olmayan bile birçok yer vardı.

Kalkınma konusunda gösterdiğimiz gayretlere bazı çevrelerden destek bulamadığımızı üzüntüyle ifade etmek isterim. Bizimle yarışmak istiyorlarsa daha önce de tüyolar vermiştim. Bizim yaptıklarımızın daha fazlasını vadetmektir.

Muhalefete düşen

"Bunlar 11 bin 600 km demiryolu yeniledi biz 22 bin 200 km yapacağız" demektir.

"Bunlar 10 binlerle ifade edilen terörist sayısını 300'ün altına düşürdü biz 1 tane bile bırakmayacağız" demektir.

"Bunlar yılda 60 milyar sosyal yardım yapıyor. Biz 120 milyar yapacağız" demektir.

"Bunlar 126 yeni OSB açtı, biz 252 OSB açacağız" demektir.

"Bunlar 1 milyon toplu konut yaptı. Biz 2 milyon yapacağız" demektir.

Eğer bunları kuru sözle bile ifade edemiyorsanız milletin enerjisini de vaktini de boş yere heba etmeyin. Siyaseti hayırda rekabet haline dönüştüremiyorsanız yalan ve iftira ile şerrinizi kimseye bulaştırmayın.

İnşaAllah bu temennimiz karşılık bulur da Türkiye vizyon sahibi bir muhalefete kavuşma hayalini de elde eder.

Aksi takdirde biz kendimizle yarışmaya devam edeceğiz.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Değerli arkadaşlar koronavirüs dünyanın karşılaştığı bir büyük imtihandır. İlk aylardaki maske karmaşasını, solunum cihazı, yoğun bakım yatağı krizlerini hatırlayın. Dünya devlerinde oldu bunlar. İnsanların üzerine çöken korku ve umutsuzluk iklimini hatırlayın. Hamdolsun Türkiye hiçbir zaman böyle bir duruma düşmedi.

Vatandaşlarımızın hayatlarının her alanını kuşatan tedbirlerle ilerledik. Sadece sağlık değil, iş istihdam her şey...

Utanmadan sıkılmadan tweetler atıyorlar. Maske dağıtamamışız. Tedbirsiz kalmışız. 146 ülkeye maske gönderdik biz. Kendi vatandaşımızı unutur muyuz? İhmal eder miyiz? Biz oralara da gönderdik çünkü dünyanın neresinde sıkıntı varsa biz orada olmamız gerektiği inanç ve medeniyetimiz gereği yaptık.

Bugün Türkiye aşılamada en üst sırada. Salgın tedbirleri ve yönetimde de çok iyi bir noktadayız. Son kriterlerle 4 grupta renklendirdik ve yeni kontrollü normalleşme adımlarını da bu renklere göre belirledik. Böylece durumu iyi olan iller kazanımlarına sahip çıkmak, kötü olanlar da iyileşmek için çalışmalar yürütüyor.