Irak Kürt Yönetimi’ne Türkiye’den pul tepkisi

PAPA'NIN Irak ziyareti dolayısıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılan pulda Türkiye'nin sınırlarının yanlış gösterilmesi büyük tepki çekti. Hatıra pulları arasında, Türkiye'de bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği pulun da yer aldığı görüldü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak'ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. Bu vahim hatanın derhal düzeltilmesini bekliyoruz" denildi.