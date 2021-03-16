Türkiye Rusya’dan Su-35 ve Su-57 alırsa...

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Amerika'dan F-35 alamayan bağımsız Türkiye, Rusya'dan Su-35 ve Su-57'yi alırsa jeopolitikte ne olur? Rusya'dan Hava Savunma Sistemi (TAARRUZ DEĞİL, SAVUNMA) S-400 alınmasının ardından ABD küstahlık yaparak müttefiklik anlayışını yerle bir ederek, bir NATO ÜLKESİ Türkiye'ye haksız, hukuksuz yaptırım uygulamaya başladı ve F-35 ortak savaş uçağı projesinden çıkardı.

ABD, Türkiye'ye S-400'leri elden çıkarması için baskı yapmaya devam ederken, Türkiye de kararlı duruşunda bir milim gerilemezken, Rusya'dan yeni bir çıkış geldi.



RUSYA'DAN TEKLİF GELDİ

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, Türkiye'ye Rus yapımı Su-35 ve Su-57 uçaklarını satabileceklerini belirtti, "Türk tarafına teknik şartnamelerin tam olarak bildirildiği unutulmamalı. Bu uçaklar için Türkiye'den bir talep gelirse biz müzakerelere hazırız" dedi. Reşetnikova ayrıca, Rusya'nın daha önce, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı projesi TF-X'in geliştirme programına katılmaya hazır olduğunu Ankara'ya ilettiğini de kaydetti.



TÜRKİYE'DEN YEŞİL IŞIK

SU-37 ve SU-57 savaş uçakları teklifini değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya'ya yeşil ışık yaktı: "Kategorik olarak bizim, 'X ülkesinin uçağına karşıyız, Y ülkesinin uçağına karşıyız' dememiz mevzubahis olamaz. Eğer mevcut ihtiyaçlarımıza dönük Rusya'da bir uçak varsa ve bizim bunu kendi sistemimize sokup çalıştırmamızda zorluk olmayacaksa biz tabii bu uçağı Rusya'dan alabiliriz." Bu açıklamaların Batı başkentlerinde önemle değerlendirildiğini bilmeliyiz.



TÜRKİYE RUS UÇAĞI ALIR MI?

Peki 1950'li yıllardan beri envanterinde ağırlıklı olarak ABD ve Avrupa menşeili uçaklar bulunduran Türkiye'nin hava kuvvetlerinde ABD'nin rakibi olan Rusya'nın savaş uçaklarına yer vermesi mümkün mü? Buna "olur" diyenler olduğu gibi karşı çıkanlar da var. Karşı çıkanların bir kısmı politik gerekçeleri ileri sürerken, bir kesim de Rus uçaklarının ordunun elindeki ABD menşeili sistemlerle teknik olarak uyumsuzluk yaşayacağı iddiasını öne sürüyor. Türk Hava Kuvvetleri, Rus uçağı almalı mı? Alırsa ne olur?

Stratejik masalarda enine boyuna konuşulan önemli bir konu bu.

Türkiye açısından duruma bakalım.

Rusya'dan uçak satın almak zorunda değiliz ancak Türkiye'nin savaş uçağı tedariki maksadıyla Rusya ile resmi görüşmeler başlatması elini rahatlatacaktır.

Türkiye'nin koz yakaladığı değerlendirilmektedir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devlet Aklıyla başarı ile sergiledikleri, bağımsız Türkiye duruşunun, Libya, Suriye, Irak, Azerbaycan

ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdiğini vurgulayan kaynak-lar, Türkiye'nin NATO sistemleri kullanmasından dolayı Rus uçakları alması halinde bunun uyum sorunu oluşturup oluşturmayacağı sorusu-na, "Çok ciddi sorun olmayacak" diyorlar. Aynı kaynaklar, "Sonuçta S-400'leri Türk beyinleri eğitim alarak kullanıyor, uçaklar da alınırsa, pilotlara ve teknik ekibe eğitim verilir ve rahatça kullanabiliriz. Ha Rus uçağı ha ABD uçağı. O yönden bir sorun yok. Önemli olan Türkiye'nin savunmasıdır. Vatanı savunma hiçbir bahanenin önüne geçemez" yoru-munda bulundular. Aynı kaynaklar, "Satışın olması ABD'nin tutumuna bağlı" dedikten sonra, şöyle konuştular: "Rusya, dünyanın en yeni uçaklarını veriyor. 5 nesil. Bu işe ABD karşı çıkar diye Türkiye'nin bir çekincesi olamaz. S-400 alınmıştır. Nokta. Gerekirse SU-37 ve SU-57 de alınır. ABD'nin küstah, müttefikliğe sığmayan yaptırımlar ve başka tehditleri devam ederse, onların tutumu yeni gelişme-leri tetikler. Türkiye'nin Rus uçakları almasında ABD'nin dikkatli olması, adam gibi düşünmesi gerekiyor" görüşünde birleştiler.



TÜRKİYE ENGELLERİ AŞAR

Türkiye'nin savaş uçağı konusunda şu anda iki hayati parametreye sahip olduğu belirtiliyor

1) Kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar. ABD, Kıbrıs konusunda ambargo uyguladı. Türkiye kendine geldi. ASELSAN'lar, TUSAŞ'lar, ROKENSAN'lar hayata geçti. Bugün savunma sanayinde çok ileri gidişimiz ABD'nin Türkiye'ye yönelik rezil kararları sonucudur. Türkiye bugün kendi savaş uçağını yapıyor. 2025'te testlere başlayacak, havada olacak. 2029'da THK kullanmaya başlayacak. 2) 2029 yılına 8 yıllık bir süre var. Gerekirse de Rusya'dan alırız. Alma opsiyonu bile ABD için büyük ikazdır. Türkiye'nin elinde önemli bir kozdur. ABD, Yunanistan'a, PKK'ya silah veriyor. Bunların neticesi olur. Türkiye, gerektiği anda gerekeni kimdeden çekinmeden yapar.



F-16'LAR YENİLENİYOR

3 ayrı projede toplam 278 adet F-16 savaş uçağı imal edildi. Türkiye F-16 uçaklarını harika bir şekilde yenilemeyi sürdürüyor. ABD, İsrail ile birlikte dünyada en çok F-16'ya sahip ülkeyiz. Elimizdeki uçakların yedek parça tedariklerini (Yüzde 75) yerine getiriyor ve 2029'da Milli Savaş uçaklarımızın devreye girmesiyle yepyeni bir noktaya ulaşacağımız vurgulanıyor. Jeopolitik gelişmelere göre Türkiye, ihtiyaç duyursa Rusya ile yapılacak silah tedarik anlaşmalarıyla alternatif pozisyonu kullanma şansına sahip görünüyor. SONUÇ

Evet. Başkan Erdoğan'ın önünde hayati bir süreç açıldı. F-35'ler olmayabilir. Rus uçaklarını da almak zorunda değiliz ama Türkiye, MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI

KONUSUNDA TARİHİ

BİR SÜRECİ YAKALADI.

Hem elimizde Rusya teklifi var, hem F-16'ları yeniliyoruz, hem de yeni milli savaş uçağı yapıyoruz. Allah'ın Türk Milleti'ne bir lütfüdür bu süreç... Veciz bir atasözümüz var. HAZIR OL SAVAŞA, İSTER İSEN

SULH VE SELAMET.

Unutmayalım...



F-16'LARIN ÖMRÜNÜ UZATMA NE ANLAMA GELİYOR?

2029'da Milli Muharip Uçak envantere girene kadar THK, F-16'ları kullanmaya devam edecek. Mevcut uçakların ömrü bu nedenle uzatılıyor. Müthiş projeye göre her bir F-16 savaş uçağı başına 1.500 adet yapısal parça yenileniyor ve böylece uçakların ömrü 8.000 saatten 12.000 saate çıkıyor. Önceki plana göre F-35 savaş uçakları envantere girdikçe F-4'ler yavaş yavaş envanterden çıkarılacaktı. ABD'nin uçakları vermemesi üzerine F-4 uçaklarının yükünü de F-16'lar üstlenecek. Türkiye, 2029'a kadar bu süreçte, İHA'ları kullanarak F-16'ların üzerindeki bazı yükleri almaya başladı. Gelişmeleri değerlendirdiğimiz kaynaklar, "Dünya F-35'ler ile 5. nesil uçak teknolojisine geçiyor ama en azından şimdilik baktığımızda Türkiye'ye doğrudan tehdit olabilecek ülkelerde de bu uçak teknolojisi yok. Türkiye, bu süreçte F-16 ile idare edebilir. Acil durum çıkarsa, Rus SU-37 ve SU-57 uçakları alma imkanı da var. Evet, dünyadan geri kalmış olacağız ama diğer taraftan Milli Muharıp Uçak envantere girdiğinde bu teknolojiyi yakalayacağız" dediler.