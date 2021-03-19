Kahramanları minnetle andık

'SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ'

Törende yaptığı konuşmada ataların 'Su uyur düşman uyumaz' sözünü hatırlatan Meclis Başkanı Şentop, "Aradan 100 yıldan fazla zaman geçti fakat bazı devletlerin millet ve devletimize karşı dinmek bilmez bir kindarlıkla, hiç hak etmediğimiz bir düşmanlıkla saldırdıklarını, ülkemizi bölüp parçalamak ve mümkünse işgal etmeye yönelik kötü niyet beslediklerini tespit etmek zorundayız. Düşmanlar, 100 yıl önce Mehmetçiğin kanını dökmesi için vaktiyle sömürgeleştirdikleri Asya ve Afrika ülkelerinden köleler getirmişlerdi. Günümüzde de vekalet savaşları yürütüyorlar" dedi. TBMM Başkanı Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu ve Çanakkale Valisi Aktaş, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladıktan sonra şehitliklere karanfil bırakarak Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni gezdi.





TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPTI

PROGRAM, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin deniz karakol uçakları ve helikopterler eşliğinde Çanakkale Boğazı'ndan geçişi ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisiyle sona erdi.





ŞEHİT AİLELERİ UNUTULMADI

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma gününde Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, şehit ailelerini unutmadı. İlçedeki 6 şehidin mezarları başında dua eden Kaplan, şehitlerin ailelerini de evlerinde ziyaret etti.



JANDARMADAN DUYGUSAL KLİP

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı'nın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü için 'Annem Yetiştirdi Bu Vatana Yolladı' parçası eşliğinde hazırladığı video klip, izleyenleri duygulandırdı. Çanakkale Savaşı'ndan kesitlerin yer aldığı klipte mehmetçiğin mücadelesi yansıtıldı.