84 milyon vatandaşı kucaklayacak kadro

Ankara'da yapılan AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu aday listeleri belli oldu. Yeni MKYK'da 75 kişilik listenin 19'u kadın üyelerden oluştu.

HER KİMLİKTEN İSİM VAR

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yazar Ayşe Böhürler, Mücahit Birinci ve eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Kurul'a giren yeni isimler oldu. Bu isimlerin yanı sıra, İyi Parti'den geçen Tuğba Çokal, Alevi kanaat önderi Metin Tarhan, Türkiye'deki Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Sevan Sıvacıoğlu, Türkiye eski güzeli Seda Sarıbaş da dikkat çekti. Listede dikkat çeken isimlerden bir diğeri de Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat oldu.

Hamza Dağ

Seda Sarıbaş

Sevan Sıvacıoğlu

MKYK ASİL ÜYE ADAY LİSTESİ



● Abdurrahim Fırat ● Abdurrahman Kurt ● Ahmet Büyükgümüş ● Ahmet Gündoğdu ● Ahmet Sami Ceylan ● Alaattin Parlak ● Ali İhsan Yavuz ● Ayhan Salman ● Ayşe Böhürler ● Bayram Şenocak ● Behiye Eker ● Bekir Bozdağ ● Belgin Uygur ● Binali Yıldırım ● Burhan Kayatürk ● Burhan Sakallı ● Bülent Tüfenkci ● Büşra Paker ● Cem Şahin ● Cüneyt Yüksel ● Çiğdem Karaaslan ● Derya Yanık ● Efkan Ala ● Emine Zeybek ● Emre Ete ● Erkan Kandemir ● Fatih Şahin ● Fatma Aksal ● Fatma Betül Sayan Kaya ● Fatma Güldemet Sarı ● Hacı Bayram Türkoğlu ● Haluk İpek ● Hamza Dağ ● Hasan Sert ● Hayati Yazıcı ● İbrahim Halil Yıldız ● İsa Sinan Göktaş ● İsmail Cenk Dilberoğlu ● Jülide Sarıeroğlu ● Leyla Şahin Usta ● Lütfiyet Selva Çam ● Mehmet Ali Zengin ● Mehmet Kasım Gülpınar ● Mehmet Nil Hıdır ● Mehmet Özhaseki ● Menderes Türel ● Metin Bulut ● Metin Külünk ● Metin Tarhan ● Murat Baybatur ● Mustafa Köse ● Mustafa Şen ● Mustafa Yel ● Mücahit Birinci ● Numan Kurtulmuş ● Nurcan Dalbudak ● Nurettin Canikli ● Orhan Miroğlu ● Ömer Çelik ● Ömer İleri ● Özlem Zengin ● Öznur Çalık ● Resul Kurt ● Seda Sarıbaş ● Sevan Sıvacıoğlu ● Sevgi Yiğit ● Sumru Altuğ ● Sunay Karamık ● Şamil Tayyar ● Şaziye Gündüz ● Şebnem Koçakelçi ● Tahir Akyürek ● Tuba Vural Çokal ● Türk İslam Karakoç ● Vedat Demiröz.



YEDEK ÜYE ADAY LİSTESİ:

● Tamer Akkal ● Mücahit Yanılmaz ● Azmi Ekinci ● Hikmet Ayar ● Korkmaz Karaca ● Ahmet Bilal Kıymaz ● Vildan Polat ● Halise Çiftçi ● Arzu Silin Günaydın ● Davut Coşkun Şiviloğlu ● Işıl Kurnaz Baltacı ● Emre Çalışkan ● Melek Şimşek ● Murat Çiçek ● Emre Cemil Ayvalı ● Sümeyye Bozkurt ● Eyüp Gökhan Özekin ● Fatih Çiftçi ● Ali Arif Özzeybek ● Belma Erdoğan ● Nazan Aytop ● Neslihan Cenk ● Nesrin Ulema ● Serpil Yılmaz ● Sevde Sena Dağlı ● Tuba Köksal ● Aişe Nur Nacar ● Mehmet Karabay ● Harun Armağan ● Kurtcan Çelebi ● Ayşe Güliz Yılman ● Mehmet Umur ● Şevki Şar ● Fatih Gök ● Ahmet Fethan Baykoç.



MERKEZ DİSİPLİN KURULU ASİL LİSTESİ

AHMET Aydın, Abdulkadir Özel, Nevzat Şatıroğlu, Ali Özkaya, Ahmet Mücahit Arınç, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Zeynep Yıldız, Serkan Bayram, Çiğdem Koncagül, İffet Polat, Betül Altunsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Mehmet Sarı, Murat Alparslan, Zahir Soğanda yer alırken, yedek üye aday listesinde Abdulmecit Tarhan, Abbas Aydın, Fatih Uyar, Serhat Karademir ve Vahit Atalan.



PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU LİSTESİ

YALÇIN Akdoğan, Zeyid Aslan, Yaşar Bahçeci yer alırken, yedek üye aday listesinde, Alim Tunç ve Necip Filiz yer aldı.



SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU LİSTESİ

KEMALETTİN Aydın, Şükrü Ayalan, Hüseyin Özbakır, Cengiz Aydoğdu ve Serap Yahşi Yaşar asil listede yer alırken, Fevzi Sevgili ve Zülfiye Füsun Kümet de yedek listede yer aldı.