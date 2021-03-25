Hedeflerinden kopmayan bir Türkiye

Türkiye'nin günlerdir merakla beklediği AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dün yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongrede birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan bugüne kadar yapılan icraatları tek tek sıraladı ve gündemlerinde olan ana başlıkları açıkladı. Yeni anayasa vurgusu da yapan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin yeni ve sivil bir Anayasa'yı tartışması, gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz bir gereğidir" dedi.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

"Bu ülkenin 84 milyon insanının hepsini selamlıyorum" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, "Biz fanilerin elbette hatası ve eksiği olmuştur, olacaktır. Önemli olan istikameti doğru, kalbi ferah, yüreği sağlam, azmi güçlü tutmaktır. Gerisi Allah'ın yazgısı ve milletimizin takdiridir. İşte bu anlayışla 'niyet hayr, akıbet hayr' diyerek sizlerle birlikte bir kez daha yaptıklarımızın ve yapacaklarımızın muhasebesini milletimize arz etmek istiyoruz. Bu vesileyle, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakı çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüdükleri için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

HEDEFLERİMİZİ BÜYÜTTÜK

Her büyük kongrede vizyonu daha ileriye taşıdıklarını, hedefleri daha büyüttüklerini ifade eden Erdoğan, "2003'teki ilk olağan kongremizde 'Her Şey Türkiye İçin, Bu Işık Hiç Sönmeyecek' diyerek yola çıkmıştık. 2006'daki ikinci olağan kongremizde 'Türkiye'nin Partisi, Türkiye'nin Lideri' diyerek milletimizle kucaklaşmıştık. 2009'daki üçüncü olağan kongremizde 'Biz Birlikte Türkiye'yiz' diyerek ülkemizi kucaklamıştık. 2012'deki dördüncü olağan kongremizi 'Büyük Millet, Büyük Güç, Hedef 2023' diyerek taçlandırmıştık. 2015'deki beşinci olağan kongremizde 2023 kararlığımızı tekrar vurgulamıştık. 2018'deki altıncı olağan kongremizi 'Millet Bir, Hedef Bir' diyerek gerçekleştirmiştik. Bugün de 'İnandığın Yolda Yürü' diyerek hazırlandığımız yedinci olağan kongremizi 'Türkiye İçin Güven Ve İstikrar' azmiyle topluyoruz" dedi.

2023, 2053 VE 2071 İDEALİ

Türkiye'yi sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek 2 asırdır köklü değişimlerin dışında tutanların bu defa başaramayacağını dile getiren Başkan Erdoğan, "Çünkü bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa, kökenine, inancına, meşrebine bakmaksızın 84 milyon vatandaşıyla tek millet diyen bir Türkiye var. Bu defa, rengini şehitlerinin kanından alan bayrağını en tepeye dikmekteki kararını tek bayrak diyerek haykıran bir Türkiye var. Bu defa, vatanının tek bir karışına dahi göz dikenlere dünyayı dar edeceğini tek vatan diyerek ortaya koyan bir Türkiye var. Bu defa, sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye var. Bu defa, üzerinde asırlardır sahnelenen senaryoları yırtıp atan, bilhassa da son 8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer birer yıkıp geçen, hedeflerinden asla kopmayan bir Türkiye var. Türkiye'yi kendi halkı ve Yunus'un 'Bir ben vardır bende, benden içeru' deyişinde olduğu gibi temsil ettiği tüm değerler adına, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzenin asli unsurlarından biri yapmakta kararlıyız. 21'inci yüzyılın kapılarını hem milletimiz hem tüm insanlık için açmak için yola çıkıyoruz. 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürerek, 21'inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ESER VE HİZMET SİYASETİ

AK Parti'nin 81 vilayetin tamamını eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda kalkındırdığını aktaran Erdoğan, "AK Parti, polemik ve kavga siyasetinin yerine eser ve hizmet siyasetini getirerek, asırlık kayıplarımızın sebebi olan zihniyeti değiştirdi. AK Parti, kesintisiz reformlarıyla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma mücadelesini adım adım ileriye taşıdı. Bu tarihi dönüşümü en güzel rakamlar anlatıyor" açıklamasını yaptı.



'MİLLETİMİZ NASIL BİR ANAYASAYLA YÖNETİLMEK İSTİYORSA'

YENİ ve sivil Anayasa teklifiyle ilgili yaklaşımlarını paylaşan Başkan Erdoğan, "Milletimiz nasıl bir Anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de öyle bir Anayasa istiyoruz. Dolayasıyla; bu yeni Anayasanın ruhunda millet, yani insan olmalıdır. Bu yeni Anayasanın merkezinde insanın huzuru, refahı, mutluluğu yer almalıdır. Bu yeni Anayasanın özü, tüm değerleriyle, farklılıklarıyla, zenginlikleriyle, hayalleriyle 84 milyon vatandaşımızın tamamını içermelidir. Bu yeni Anayasanın temelinde, ülkemizin gücü, güvenliği, istikrarı, kazanımları ve elbette hedefleri bulunmalıdır. İlhamını ihtişamlı geçmişimizden alan, yönü Türkiye'nin geleceğine dönük, toplumun birlikte yaşama ve geleceğini birlikte kurma iradesinin ürünü asırlık bir sözleşme, bir vizyon belgesi olmalıdır. 2011'deki Anayasa tecrübesinin ülkemize önemli kazanımlar sağladığını düşünüyoruz. Türkiye'nin bugün yeni bir Anayasa için hiç olmadığı kadar hazır olduğuna inanıyoruz. Sorumluluk üstlenecek herkese çağrıda bulunuyorum. Gelin; ideolojik, zümrevi ve kişisel tüm bagajlarımızı, duvarlarımızı, şerhlerimizi bir kenara bırakarak, Türkiye'yi en az bir asır boyunca taşıyacak lafza ve ruha sahip yeni bir Anayasa'ya kavuşturalım. Biz buna varız ve hazırız" ifadelerine yer verdi.



'DÖVİZ VE ALTINLARINIZI EKONOMİYE KAZANDIRIN'

BAŞKAN Erdoğan, kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlara da çağrıda bulundu. Erdoğan, "Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine onları memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor. İş insanlarımıza da 30 Haziran'a kadar devam eden varlık barışından yararlanarak, yurt dışındaki kaynaklarını ülkemize getirebileceklerini tekrar hatırlatıyorum" dedi.



'DOĞUYA DA BATIYA DA SIRTIMIZI DÖNEMEYİZ'

Konuşmasında AK Parti döneminde yaptıkları icraatları da anlatan Başkan Erdoğan, "Ülkemizi ve Libya'yı Akdeniz'de dışlamak için kurulan tezgahları birer birer bozduk. Tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Türkiye'nin desteği ve Azerbaycan ordusunun kahramanlığı sayesinde verilen destansı bir mücadeleyle, hamdolsun bu kirli işgal sona erdi. Bizim ne doğuya ne de batıya sırtımızı dönme lüksümüz yoktur" dedi.



'DÜNYADA BÖYLE BİR PARTİ YOK'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, kongre salonuna girmeden önce dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etti. AK Parti'nin üye sayısının 13 milyon 500 bine ulaştığını ifade eden Erdoğan, "Dünyada böyle bir siyasi parti yok ve hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok" dedi.



"2023 CUMHUR İTTİFAKI'NIN ZAFER YILI OLACAK"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, tek aday olarak girdiği kongrede bin 428 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. Bir teşekkür konuşması yapan Erdoğan, "Şahsımı yeniden genel başkanlığına layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni zafer yılı olacaktır. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına gelecek hiçbir yanı yoktur. Kimseyi dışlamadan, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği olmak için; bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız" dedi. Öte yandan, MHP lideri Devlet Bahçeli de Başkan Erdoğan'ı arayarak tebriklerini iletti.



LİDER' BELGESELİ İLE BAŞLADI

KONGREDE Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önce 'Lider' isimli belgesel filmin gösterimi yapıldı. Belgeselin ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan salona giriş yaparak salonda bekleyenleri selamladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Başkan Erdoğan'a uzun süre tezahüratta ve sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan, AK Parti'nin Twitter hesabından da özel bir klip paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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