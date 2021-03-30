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Haberler Politika Azerbaycan’a kimlikle seyahat başlıyor

’a kimlikle seyahat başlıyor

Azerbaycan’a kimlikle seyahat başlıyor

30.3.2021

TÜRKİYE ile Azerbaycan vatandaşlarına karşılıklı ziyaretlerinde kimlikle seyahat imkanı tanıyan protokol, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak, 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü'nün iç onay sürecinin her iki ülke bakımından sonuçlandığını ve söz konusu protokolün, 1 Nisan itibariyle yürürlüğe gireceğini bildirdi.

YENİ TİP KİMLİK KARTI
Açıklamada, böylelikle, iki ülke vatandaşlarının, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceği kaydedildi.

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