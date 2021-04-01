Mansur-Ekrem savaşında yeni cepheler

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Hizipçilik, kıskançlık, birbirinin üzerine çıkma, öne çıkanı aşağı çekme, subliminal mesajlarla yıpratma taktiklerini kullanma eski deyimle alamet-i farikaları, yeni deyimle markaları CHP'nin ayırıcı özelliğidir. Partinin çekirdekten yetişmiş ismi Muharrem İnce bile, yıllardır çok gördüğü, yaşadığı bale ayaklarına dayanamadı, CHP'den kaçtı kendi partisini kuruyor. CHP, kaynayan kazan. Partinin dümenini elinde tutan 10 Aralıkçı Oğuz Kaan Salıcı ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun perde gerisinde kurguladıkları oyun planlarıyla Atatürkçüleri- Ulusalcıları bir taraftan tasfiye ederken, diğer tarafta CHP'de Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kıskançlık yeni boyutlar kazanıyor.



YAVAŞ PERDE ÖNÜNE ÇIKTI

Bir süreden beri perde gerisinde yürüyen Yavaş ile İmamoğlu arasındaki gizli Cumhurbaşkanlığı adaylığı için zemin ve iklim yaratma savaşında yeni cepheler açılıyor. Son bir ay içinde meydana gelen gelişmeler nedeniyle sessizliğini bozan Mansur Yavaş'ın perde önüne çıkarak, flaş hamleler yapmasının, Ekrem İmamoğlu ve kadrosunca kıskançlık yarattığı, Yavaş'ın önünü kesmek için yeni taktikler üzerinde çalıştıkları duyuluyor. Yavaş ile İmamoğlu arasındaki gizli mücadelenin bir aylık seyrinin detaylarına bakarsak, kavganın nasıl yeni cepheler yarattığını anlamak kolay olur.





İYİ PARTİ RAHATSIZ OLDU

TARİH: 8 MART: Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım, İYİ Parti'de rahatsızlık yarattı. Akşener tepkileri haklı bulduğunu söyledi. PKK'nın siyasi kolu HDP'ye sıcak mesajlar gönderen Ekrem İmamoğlu'nun bu hareketinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da rahatsız oldu. İmamoğlu'nun HDP savunuculuğuyla sıkıştığı, eleştirildiği bir sürecin hemen ardından, Yavaş'ın atağa geçtiği gözlendi.



İKİ ANKETLE MESAJ

Arka arkaya Cumhurbaşkanlığı adaylığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında, Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'ndan daha yüksek oy alacağı yayınlandı. Uzun bir aradan sonra Yavaş, arka arkaya televizyonlara çıkma-çıkarılma pozisyona girdi. Televizyon programlarına çıkmaya başladı. KRT'de 'Şimdiki Zaman', FOX'ta 'Çalar Saat' ve Global TV programlarında, Mansur Yavaş'ın parlatılması söz konusu oldu. Ekrem İmamoğlu, HDP seviciliğinin gölgesinde kalırken, Mansur Yavaş, Milliyetçi-Meral Akşener'e ilgi gösteren konuşmalarıyla dikkati çekiyordu. Yavaş'a, KRT'de Uğur Dündar, 'Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?' sorusunu yöneltti. Mansur Yavaş, "Ankara halkının siyasi işlere karışmamı istemediği belli ki, sadece hizmet odaklı çalışınca şu konuşulmaya başlandı:



'ALLAH BİLİR' DEDİ

'Adam işini yapıyor.' Demek ki Türk milleti işini yapan adama hasret kalmış. İşini yaparken her şeye karışan insanı istemiyor" dedikten sonra, sona sakladığı vurucu cümlesini söyledi: "ALLAH BİLİR. Bir işi yaparken başka bir işe odaklanırsanız mümkün değil başarılı olamazsınız. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili benim görev süremin tamamını milletin tartması lazım. Sonrasını Allah bilir."



'BEN HİZMET YAPARIM'

Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı öne çıkarma harekatı, arka arkaya TV programlarıyla başlatılmış ve Cumhurbaşkanlığı adaylığında, Ekrem İmamoğlu'nun uykularını kaçıran, 'Allah bilir' mesajı verilmiş oldu. Yavaş, sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na karşı gardını alıp, nokta vuruşlarla kamuoyuna mesaj verdi. "Ben hizmet yaparım. HDP'li Pervin Buldan'a sıcak mesajlar veren Ekrem İmamoğlu'nu hedefe koyarak, siyasi işlere karışıyor" demiş oldu. Mansur Yavaş, 'Türk milleti işini yapan adama hasret kalmış. Ben böyle yapıyorum. Ekrem İmamoğlu, kayak merkezlerine gidiyor, HDP'yi Diyarbakır'da ziyaret ediyor. Pervin Buldan'la ağaç dikiyor' manasına gelen cümleler kurdu.



BUNLARIN SONUCU OLARAK:

Ekrem İmamoğlu, tırnaklarını yiyecek. Mansur Yavaş, 'City Mayors Foundation' (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen 'World Mayor', '2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterilince, "Türkiye'de tekim" dedi.