Dev pazara yol haritası

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaklaşık 10 milyon vatandaşın, 100 binden fazla işletmenin hayatına dokunan, 15 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan finansal teknoloji (FinTech) sektörünü güçlendirmek için 6 önemli adım atıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, FinTech Stratejisi belgesi ile bir yol haritası ortaya koyacaklarını belirterek, "Bu alanda Türkiye'nin inanılmaz bir potansiyeli var, genç kesim ilgi gösteriyor, çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor" mesajını verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal teknoloji alanının geliştirilmesine öncülük edecek yetkili bir yapı kurarak, sektörün gelişimini destekleyecek düzenlemeleri içeren Fin- Tech Strateji Belgesi'ni yılsonuna kadar tamamlayacak.



İŞTE ATILACAK ÖNEMLİ ADIMLAR

BU kapsamda atılacak adımlar şöyle: Bu kuruluşların Merkez Bankası'nca işletilen ödeme sistemlerine ve kamusal nitelikteki veri tabanlarına erişimi sağlanacak. İstanbul Finans Merkezi'nin küresel merkez olmasını güçlendirecek "regülasyon deney alanı" (sandbox) kurulacak. FinTech girişimlerinin desteklenmesi için İstanbul Finans Merkezi'nde Finans ve Teknoloji Üssü faaliyete geçirilecek. Yerli ödeme yöntemi TROY Temmuz'a kadar ayrı bir şirket altında yapılandırılacak. Dijital (şubesiz) bankacılık için hukuki altyapı tamamlanacak.

HAZAL ATEŞ/ ANKARA