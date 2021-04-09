EMNİYET Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, 25 Şubat'ta envanterine dahil ettiği Atak helikopteriyle görev konseptinde değişikliğe gitti. Polis havacılık ekipleri, dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle teröristlerle sıcak çatışmalarda helikopterle doğrudan saldırı gücüne sahip oldu. Atak helikopterini kullanan personel konusunda da bir ilk yaşandı. Havacılık Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut (28) Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.