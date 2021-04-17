Ortak alanı işgal etti yetmedi saksıları kırdı

MUĞLA Marmaris'te bir sitede yaşayan merhum tiyatro sanatçısı Umran Ertok'un eşi Bilgin Ertok (73) ile site yönetici arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Sitenin ortak kullanım alanına koyduğu saksıların kırıldığını ve balkon demirlerinin kaynaklanmış olduğunu gören Ertok, polisi arayarak yardım istedi. Kırık saksıların balkonuna atıldığını ve bahçeye indiği merdivene hasar verildiğini söyleyen Ertok, site yöneticisi Selim Başkurt'tan şikayetçi oldu.

MAHKEMEYİ KAZANDI

BAŞKURT'U daha önce imara aykırı yapmış olduğu evinden dolayı ve ortak alanı kullanıma kapattığı için mahkemeye verip kazandığını söyleyen Ertok, "Yandaki bina metruk bir yerdi. Şimdiki yönetici aldı, evimin önünü kapattı. Deprem anında çıkabileceğim merdiveni de engelledi. Site toplantılarında da haddini aşarak, 'Kızı eve erkek getiriyor' gibi ifadeler kullandı. Adalete güveniyorum" dedi. Sitenin yöneticisi Selim Başkurt ise, iddiaları yalanladı.

ADEM ÜLKER