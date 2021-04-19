Esra kaptan ile balık turu

Ankara'da yüzme eğitmenliği yapan ve aynı zamanda profesyonel yüzücü olan 2 çocuk annesi Esra Özdemir, yaklaşık 3 sene önce mesleğini bırakıp, Didim Akbük'e yerleşti. Özdemir, Akbük'te kendisine tekne alıp, balık turları düzenlemeye ve amatör balıkçılık yapmaya başladı. Özdemir, "Ankara'da yaşarken sık sık balık tutmaya gidip geliyordum. Tekne alıp kendi turlarımı düzenlemeye karar verdim. Beni gören insanlar çok şaşırsalar da aileleriyle daha rahat gelmeye başladılar. Bu benim için avantaja dönüştü, teknemi değiştirdim. Şimdi daha profesyonel turlar yapıyorum. Şimdi çok mutluyum, umarım benim gibi denize gönül veren kadın sayısı artar, daha fazla kadın kaptanımız olur" dedi.

CESARET VERDİ

İLÇEDEKİ diğer kadınların da kendisinden cesaret alıp, tekne satın aldıklarını belirten Özdemir, "Bir arkadaşım benimle balık avı turlarına geliyordu. Şimdi o da tekne aldı, ehliyetini de aldı. Yavaş yavaş tur yapmaya başlayacak. Yüreklenmesine çok seviniyorum çünkü deniz çok başka dünya, burada hem dosta hem düşmana muhtaçsınız" diye konuştu.

PERVANE TAKILINCA

FARKLI tepkiler aldığını belirten Özdemir, 'Balığın yerini biliyor musunuz' diye soruyorlardı. Bir gün pervaneye halat sarıldı. Müşterilerim kadın olduğum için sorunun çözülemeyeceğini düşündüler. Ben giydim kıyafetlerimi, atladım suya, pervaneden halatı kestim ve hiçbir şey olmamış gibi tura devam ettim. Müşterilerim çok şaşırmışlardı.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN