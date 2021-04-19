Her yüz liranın 15 lirası borca gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 faaliyet raporunu eleştiren AK Partili Meclis üyesi Erhan Çalışkan, "2020 yılı faaliyetleri için harcadığımız her 100 liranın 25 lirası 30 bini geçen personel için gider olarak, 20 lirası ESHOT ve şirketlerimizin zararını kapatmak, 15 lirası ise borçları ve bunların faizlerini ödemek için kullanıldı. Geriye kalan 40 lira ise rutin hizmetleri, bakım onarım faaliyetlerini gerçekleştirecek. Aynı zamanda kangren haline gelen sorunları çözmeyi düşünüyorsanız bu pek mümkün görünmüyor. Bu yıl yaşananlar göz önüne alındığında şahsım adına İzmir'in sorunlarını çözmekten uzak olan faaliyetlerin yetersizliğini görüyorum" dedi.



GÖZLE GÖRÜLÜR KAYIP YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporlarının konuşulduğu mecliste söz alan AK Partili Meclis üyesi Erhan Çalışkan, "2020 faaliyet raporunu incelediğimizde, merkezi hükümetten gelmesi planlanan 5 milyar 221 milyon lira gelirin yüzde 97,5'inin gerçekleştiğini görmekteyiz. İzmirli vatandaşlarımızın da vergisine sadık olduğu, vergi gelirlerinin yüzde 95 oranında tahsil edildiği görülmektedir. Özetle gelir anlamında planlanan hedefler içinde bulunduğumuz pandemi dönemi, deprem ve sel felaketleri olmasına rağmen gelirlerde gözle görülür kaybımız olmadığı görülmektedir" dedi. "2020 yılında belediyemiz 3 milyar 71 milyon TL borç almış, 320 TL faiz ödemesi yapılmıştır" diyerek sözlerine devam eden Çalışkan, "Belediyenin net borçlanması 2 milyar 26 TL olmuş, bu borçlanmanın 1 milyar 102 milyon TL'si ise kur farkından kaynaklanmıştır. Kur farkından dolayı belediyenin borcu 2020 yılında 1 milyar 541 milyon TL artmıştır. Belediye ve şirketlerinin konsolide borcu 12 milyar TL'ye yaklaşmıştır" diye söyledi.



BÜTÇENİN SADECE YÜZDE 35'İ YATIRIMLAR İÇİN KULLANILDI"

FAALİYET raporu kitapçığında "Sermaye Giderleri" esas alınarak, yatırımların bütçenin yüzde 43'üne denk geldiğini söyleyen Çalışkan, "Oysa ki doğrudan yatırımların 'gayrimenkul sermaye giderler' kaleminde yer alan miktar esas alındığında yüzde 35 oranında olduğu görülmektedir. Belediyemizin en büyük 20 harcamasını incelediğimizde yatırım kalemlerinin ikinci en büyük kalemi olan yol bakım, asfalt kaplama ve yol düzenleme kalemlerinin 940 milyon lira olduğu görülmektedir. Bakım ve onarım yapılması mutlak ihtiyaçtır" diye belirtti.

MERT ALPDÜNDAR