Yunanistan’ın talimatlı Ankara şovu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri ve Libya ile yaptığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması sonrasında gerilen ilişkilerde Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyareti komşuluk ilişkilerinin geleceği açısından son derece önemli görülüyordu. Nitekim Yunan bakanın Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme de son derece olumlu geçti. Ancak Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basının karşısına çıktığı an yönünü provokasyona çevirdi.



TRİBÜNLERE OYNADI

Yunan tarafının aylardır süren uzlaşmaz tavrına rağmen Türkiye'nin dostane girişimleri ile ilişkiler tam olumlu bir yöne evrilmeye başlamışken basın karşısında sergilenen tavır aylardır Türk ve Yunan heyetlerinin belli bir aşamaya getirdigi onca başlığı bir anda en başa getirdi. Ankara'nın Libya ile Akdeniz temelli yaptığı anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren, hatta anlaşmayı egemenlik haklarına saldırı olarak niteleyip Avrupa'ya şikayet eden Atina yönetimi, Türkiye'ye geri adım attırmayınca karşı atak olarak Mısır ile ortaklık kurmuş, benzer bir anlaşmaya imza atmıştı.



PUAN TOPLAMA GİRİŞİMİ

Son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Türkiye-Libya anlaşmasının askıya alınması talebiyle gerçekleştirdiği görüşme de Yunan tarafını memnun etmeyince köşeye sıkışan Atina yönetimi, Ankara'da yaptığı şovla iç politikada puan toplamak istedi. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların sınırdaş ülkelerle hakça paylaşımını savunan Türkiye'nin Yunan tarafına daha önce dostane bir şekilde defalarca verdiği şansı aldığı provokasyon talimatıyla geri tepen Yunan bakana Bakan Çavuşoğlu tam da anladığı dilden cevap verdi.



BİR ANDA ORTAM GERİLDİ

Dendias'ın, "Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse, bunu tekrarlarsa o zaman masada olan önlemler gündeme gelecektir. Türkiye-Libya muhtırası uluslararası hukuka uygun değil" ifadelerini kullanması toplantının olumlu başlayan havasını bir anda değiştirdi. Yunan bakanın, Ege'de adaları uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahlandıran, Doğu Akdeniz'de Rum Kesimi ile birlikte Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'nin haklarını yok sayan, Batı Trakya'da Türk azınlıklara son derece ayrımcı politikalar uygulayan ülkesini aklarken, ülkemizi ise suçlaması üzerine Çavuşoğlu, mevkidaşına adeta ders verdi.



'KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Dendias'ın konuşmasının ardından Çavuşoğlu, "Dostane bir şekilde tüm konuları konuşmaya çalıştık, konuştuk, olumlu mesajlar verdik. Basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Türkiye'de biz Rum Ortodoks azınlığı kabul ediyoruz ama sizin Türk'üm diyen Türklere hayır Türk değilsin demeniz ne insanidir, ne de demokratiktir. Bize insan hakları dersi vermeye kalkıyorsunuz ama Türk azınlığına Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyorsunuz. Burada basın önünde Türkiye'yi itham etmeye kalktınız. Benim bunu kabul etmem mümkün değil" dedi.



LİBYA'DA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

YUNANİSTAN Başbakanı Miçotakis, Libya'ya giderek Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Libya arasında "yasal gücü olmadığını" öne sürdüğü deniz yetki alanları anlaşmasının iptalini talep etmiş, Dibeybe'den aldığı cevapla büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Dibeybe, Yunanistan ile deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin görüşmelere ve bunun için ortak komiteler kurmaya hazır olduklarını ifade etmiş, ancak önceliklerinin Libya'nın çıkarları olduğunu belirterek Türkiye ile anlaşmanın iptalinin mümkün olmadığını iletmişti.



GÜÇ GÖSTERİSİ YAPMAYA KALKTILAR

EGE'DE provokatif girişimlerinden bir türlü vazgeçmeyen Atina yönetimi, bugüne kadar birçok kez karasularımızı ihlal edecek girişimlerde bulunup, düzmece tatbikatlarla güç gösterisi yapmaktan çekinmedi. Son olarak Dendias 15 Nisan günü Çavuşoğlu ile basın toplantısında kışkırtıcı açıklamalar yaptığı sırada Yunanistan'ın eşzamanlı olarak Fransız bayraklı bir araştırma gemisini Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığında olan bir alana soktuğu ortaya çıktı. Türkiye'nin kararlılığı sonucunda Yunanistan'ın araştırma gemisi Deniz Kuvvetleri'mize bağlı unsurların yakın takibi altında kıta sahanlığımızdan çıkarıldı.

ZÜMRÜT YILMAZ