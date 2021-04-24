Türkiye’nin en küçük cezaevi demokrasi müzesi oluyor

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan ve 1901 yılından 2001 yılına kadar cezaevi olarak kullanıldıktan sonra atıl vaziyette kalan eski Datça Cezaevi, Datça Belediyesi tarafından restore edilerek Demokrasi Müzesi'ne dönüştürülecek. Sadece 8 kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en küçük cezaevi olma özelliğinin yanında 12 Eylül darbesinin ardından Bülent Ecevit'in tutuklu kaldığı dönemde 'hapis yatmak istediği cezaevi' olarak da bilinen Datça'nın Kavakyanı mevkiindeki eski cezaevinin restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi.

2017'DE KAMULAŞTIRILDI

Restorasyon çalışmalarını bu yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, tarihi cezaevinin 2017 yılında özel mülkiyetlerle birlikte 356 bin liraya kamulaştırıldığını söyledi. Kamulaştırma işlemlerinin ardından restore çalışmalarının başladığını belirten Uçar, "Yaklaşık 100 yılı aşkın tarihi olan Türkiye'nin 60 metrekarelik en küçük cezaevini 'Demokrasi Müzesi' haline getireceğiz. Etrafındaki boş alanı da Sınırsızlık Meydanı olarak düzenleyeceğiz" dedi.

Adem ÜLKER