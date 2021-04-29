Öküz Mehmet Paşa’nın yerine balık heykeli!

ŞOK ETKİSİ YARATTI

ÖMER Günel'in başkanlığını yaptığı Kuşadası Belediyesi, ilçenin şehirleşmesinde önemli rol oynayan, 1618 yılında ilçenin sembolü olan Kervansaray'ı inşa eden eski Sadrazam ve Aydın Valisi Öküz Mehmet Paşa'nın heykelini sessizce kaldırdı. Anlamlı heykel, 2012 yılında dönemin Belediye Başkanı Esat Altungün tarafından tarihe "vefa" adına dikilmişti. Öküz Mehmet Paşa heykelininhiçbir açıklama yapıl-maksızın 1 günde yerin-den kaldırılması ilçede şok etkisi yarattı. Kuşa-dası tarihinde önemli bir yeri bulunan Öküz Meh-met Paşa Kervansara-yı'nın hemen yanında-ki vefa heykelinin yerine, geçtiğimiz yılın sonunda Neopolis Heykel Sem-pozyumu'nda 33 yaşın-daki Rus Sanatçı Kirill Grekov tarafından tasar-lanan bir balık heykeli dikildi. Rus heykeltı-raşın Yunan mitoloji-sinden esinlenerek tasarladığı heyke-lin daha iyi görü-nebilmesi amacıy-la, Öküz Mehmet Paşa Heyke-li'nin önünde bulunan süs havuzu da dolduruldu.





GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

KUŞADASI Belediyesi, geçtiğimiz günlerde CHP'li işadamı Gönen Orhan'a verdiği "Güvercin Masa" ihalelerinde usulsüz ödeme yapıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. CHP'li belediye daha sonra da 750 bin tonluk mıcır ihalesiyle konuşulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bile yıllık 2 milyon ton mıcır kullandığı belirtilirken Kuşadası'nda bu mıcırın nerede değerlendirileceği merak edilmişti. Ayrıca ihaleyi kazanan ZTB İnşaat'ın 50 gün boyunca tek bir çivi bile çakmadığı ortaya çıkmıştı.

ERHAN GÜLENÇ