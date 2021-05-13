Savaş suçu işleniyor dünya izliyor

Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'da yaptığı kışkırtmaların ardından Gazze'ye başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Dünyanın gözü önünde sivillere bomba yağdıran İsrail'e tepkiler yağarken, Batılı ülkelerin yönetimleri ise yaşananlara göz yumuyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 18 kişinin daha şehit olduğu ve toplam şehit sayısının 56'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısının arttığı belirtildi.

Şehit olanlardan 14'ünün çocuk, 5'inin kadın olduğu, yaralı sayısının ise 335'e çıktığı kaydedildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, saldırılarda son olarak 4 kişi Gazze kentinde, 2 kişi Han Yunus'ta, 2 kişi de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde şehit düştü.





SİVİLLER HEDEF ALINIYOR

İsrail savaş uçakları, sivillerin yaşadığı yerleşim birimlerinin yanı sıra, Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait güvenlik merkezleri ve polis karargahlarına da şiddetli saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor. Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisi, konut kulelerinin bombalanması ve sivillere karşı işgal güçlerinin işlediği suçların sürdürülmesini kınadı. Yapılan açıklamada, konut kulelerinin ve oralardaki basın kurumlarının hedef alınmasının birleşik savaş suçu olduğunu duyurdu. Bunun uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun belirtildiği açıklamada, uluslararası toplumdan bu kurumların hedef alınması konusunda işgal güçlerinin dizginlenmesine ilişkin sorumluluklarını taşıması istendi.





MESCİD-İ AKSA'DA BİR SALDIRI DAHA

İSRAİL polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da dün sabah namazından sonra bir kez daha Filistinli gençlere saldırdı. İsrail polisi gençlere plastik mermilerle müdahale etti. Filistinli gençler ise, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi önünde yoğun şekilde İsrail polislerine taşlarla karşılık verdi.





GAZZE'DEN İSRAİL'E 100 ROKET DAHA ATILDI

FİLİSTİN direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşim noktalarına yönelik saldırılarına karşılık fırlattıkları 100 roketle Tel Aviv, Askalan, Bir'us Seb'a (Beerşva) ve Sderot kentlerini hedef aldıklarını duyurdu. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, pazartesi akşamı başlayan çatışmalardan bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e 1050'den fazla roket ve havan mermisi atıldığı ve bunların birçoğunun hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu kaydedildi.



MACRON'A EYLEME GEÇ ÇAĞRISI GELDİ

FRANSA'da siyasetçi, akademisyen ve gazeteciden oluşan 47 kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılara ilişkin eyleme geçme çağrısında bulundu. Kudüs'te 1 aydır gerilimin yaşandığı ve bunun sürmesi halinde bölge ve dünya barışının tehlikeye gireceği ifade edilen mektupta, "Yüzlerce aşırı sağcı Yahudi militan ile Ortodokslar 'Araplara ölüm' çığlığıyla şiddet uyguluyor. 2 yıl içinde 4 erken seçimi kaybeden İsrail Başbakanı iktidarını kurtarmak için ne kadar ileri gitmeye hazır? Fransa buna sessiz kalmaya devam edemez" ifadelerine yer verildi.

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