KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



TARİH: 6 MAYIS 2010

CHP'yi değiştiren kaset komplosunun üzerinden 10 yıl geçti. CHP'nin Genel Başkanı Deniz Baykal, bir FETÖ operasyonu ile istifa ettirilmişti. Kirli kaset kumpası ile düşürülen Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olmuştu.

O günden sonra bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinde onlarca skandal meydana geldi. Eskileri bırakalım, sadece son bir hafta içinde meydana gelen skandallara bakarsak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si tel tel dökülüyor. Her gün yeni bir skandal. Her gün yeni bir yolsuzluk skandalı patlıyor.

Son bir hafta içinde CHP'nin tel tel dökülüşüne 3 örnek verelim:

Birincisi, Yassıada Ruhu CHP'de dolaşıyor. İkincisi, CHP'de bir '650 milyon nerede?' kavgası başladı.

Üçüncüsü, Cumhurbaşkanı adayı rekabetindeki Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında bir kıskançlık nöbeti gözleniyor.



CHP'DE YASSIADA RUHU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a küstah bir ifadeyle, "Sizi indirdikten sonra vatana ihanetten yargılayacağız.

Yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz.' tehdidinde bulundu. Erdoğdu bu sözleriyle, "Yassıada zihniyetini hortlatarak Şehit Başbakanımız Adnan Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam etmiş oldu. 15 gün önce de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Demokrat Parti lideri rahmetli Adnan Menderes'i örnek göstererek Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a dil uzatmıştı.

Hatırlayalım. 27 Mayıs 1960 yılında eli silahlı bir cunta, Türk demokrasisine müdahale ederek yönetime çöktü.

Halkın hür iradesiyle seçilmiş hükümetini devirdi. Bir grup cuntacının gerçekleştirdiği darbenin ardından yaşananlar sadece demokrasimiz adına değil, adalet ve insanlık adına da utanç vericiydi. Yassıada'da kurulan mahkemede Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idama mahkum etti. Vicdansızca astılar.

Yıllarca ülkeye hizmet etmiş olan ve milli iradenin temsilcisi konumundaki Demokrat Parti yöneticilerinin her türlü hakarete, işkenceye, iftiraya maruz kaldığı yargılamalar Kurulan Darbe mahkemesi tamamen bir tiyatrodan ibaretti; öyle ki Mahkemenin yüz karası Başkanı Salim Başol da, demokrasi şehidimiz rahmetli Menderes'in itirazlarına; "Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor" cevabını vicdanı sızlamadan verebiliyordu.

Mahkemenin gündeme getirdiği bazı suçlamalar utanç verici boyutlara ulaşıyordu. Köpek Davası, Bebek Davası gibi.

CHP'li yöneticilerin darbesever konuşmaları, CHP'nin ruhunu dışa vuruyor. CHP, "Biz Türk siyasetinin darbelerin arkasındaki gücüyüz.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dercesine ısrarla darbeseverliğini sürdürüyor.

Tekrar hatırlatalım; CHP, 27 Mayıs'ın fikri platformu, 9 Mart'ın mutfağı, 12 Eylül'ün mekanı, 28 Şubat'ın Amiral gemisi olma, 27 Nisan'ın manevi destekçisi ve 15 Temmuz'dan fayda uman yapıdır.



650 MİLYON NEREDE?

CHP'den istifa eden parti avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. CHP'nin son üç yılda devletten aldığı 650 milyon liranın hesabının verilmesini istedi. CHP'nin paraları yandaş anketçilere, trollere, yandaş tv kanallarına dağıttığı iddia ediliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyoruz!

650 MİLYON NEREDE?



SONUÇ

BU CHP Mİ İKTİDAR OLACAK? ABD

Başkanı Biden'ın kendilerini iktidar yapmasını heyecanla bekleyen, kurgulanmış 'Atlantik İttifakı' pardon Millet İttifakı mı iktidar olacak? Bu CHP mi FETÖ ile PKK ile mücadele edecek?

Hadi oradan!..

Aziz Milletimiz ilk seçimde derin ABD'nin üzerine kurguladığı Millet İttifakı'na gereken şamarı atmak için sabırsızlıkla bekliyor. Anlaşıldı mı?



YAVAŞ İLE İMAMOĞLU ARASINDA KISKANÇLIK

CUMHURBAŞKANI adayı olmak için algı operasyonlarına hız veren Ekrem İmamoğlu, son elleri arkasındaki resimle de hızını alamazken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, manidar bir açıklama yaptı:

İNCELEMENİN kasıtlı olduğunu düşünmüyorum.

Bakanlığın bir dikkatsizliği olduğunu düşünüyorum.

Böyle bir soruşturma yaptığınız zaman bunun kime yarayacağı bellidir' diyerek, kıskançlıkları gün yüzüne çıkardı.