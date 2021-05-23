Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye vereceği bakanlıklar

CHP ile HDP arasında ARKA KAPI TEMASLARI HIZLANDI.

Kapalı kapılar ardında sürdürülen pazarlıklar tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı. 'Doğmamış çocuğa don biçmeye kalkan' Kılıçdaroğlu, daha göreve gelmeden seçim sonrası hükümetin bakanlıklarını dağıtmaya başlamış görünüyor. Siyasetin dar koridorlarında, sisli bulvarlarında Kılıçdaroğlu'nun HDP-PKK'ya vereceği bakanlıklar karşılığında ne gibi tavizler koparmaya çalıştığı konuşuluyor. Evet. HDP ne karşılığında ikna ediliyor? Pazarlıklarda hangi BAKANLIKLAR veriliyor? Turizm, Spor, Çevre, Orman bakanlıklarına HDP mi çökecek? Bölücü terör, Derin ABD'nin paralı askerleri PKK'nın siyasi kolu HDP, önceki günlerde Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmıştı. Millet İttifakı'nın motoru CHP'den, 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yetki ve katılım' istemişti. Son olarak, Eşbaşkan Mithat Sancar'ın dillendirdiği talepler içinde yer alan HDP(PKK)'nin istediği 'KATILIM ortak hükümetlerinde Başkan yardımcılığı ve bakanlık talebi' demektir. YETKİ, 'yeni anayasada bölgesel muhtariyet talebidir.

' HDP İKNA EDİLDİ Mİ?

CHP-HDP kapalı kapı pazarlıklarından sızan son bilgelere göre, BAKANLIK ALAN HDP'nin, net ve açık ittifak ortaklığının açıklaması talebinden vazgeçtiği, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday çıkarmamama pozisyonuna yaklaştığı söyleniyor. Burası çok önemli. HDP'nin yeni anayasada yetki konusunda hangi noktada bulunduğu henüz sızmadı. Bilindiği gibi, gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Daha önceler de, CHP-HDP-İP-SP arasında gizli bir anayasa hazırladıkları, CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun kaleminden çıkan bazı maddelerin, TÜRKİYE'NİN ÜNİTER YAPISINI BOZACAK ÖZELLİKTE OLDUĞU sızmıştı. Gizli anayasa taslağını hatırlayalım: Taslakta Anayasa'nın başlangıç metninde yer alan "Eşsiz kahraman Atatürk" gibi ifadelerin çıkarılması istendi. Taslakta "Başlangıç herhangi bir kişi kurum ya da değere meşruiyet kazandırmaktan uzak olmadır" ifadesi kullanıldı. Taslakta, mevcut Anayasa'da değiştirilemez denilen ilk 3 maddede yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. İkinci maddede yer alan "Atatürk milliyetçiliğine bağlı" ifadesi bulunmuyor. Üçüncü maddedeki "Devletin dili Türkçe'dir" yerine "Resmi dili Türkçe'dir" ifadesi önerilerek çok dilliliğe kapı aralanıyor.

YEREL MECLİS ÖNERİSİ

Taslaktaki en önemli tavsiyeler yerel yönetimlerle ilgili meddeler oldu. Taslakta"üniter yapının korunacağı" iddia edilse de yerel yönetimlere federatif yönetimlerde olabilecek yetkiler istendi, ayrıca 'yerel meclis' anlamına gelebilecek konseyler kurulması önerildi. Taslakta "Merkezi yönetimin yetkileri daraltılmalı, yerel yönetimler güçlendirilmeli. Bölge ve belediye yönetimlerinde yetkiler siyasi partilerin ve bağımsızların aldıkları oy oranında temsil edildikleri konseylerde toplanmalıdır" ifadeleri yer aldı.

ORTAK ADAY ARAYIŞI

Belli ki Millet İttifakı, 2023 seçimlerinde ortak aday çıkarma konusunda işi pişiriyorlar. HDP

olmadan, ittifakın yüzde 50 bandına yaklaşması mümkün değil. Bu bakımdan CHP'nin HDP'yi muhakkak ikna etme zaruriyeti var. HDP Eşbaşkanı Sancar'ın, Kılıçdaroğlu'nun yelkenleri suya indirmesine yol açan tehdidini hatırlayalım: Mithat Sancar: "İki seçim var önümüzde. Biri Cumhurbaşkanlığı seçimi, biri parlamento seçimi. Parlamento için ittifak talebimiz ve arayışımız yok. Biz, barajı aşacak güce sahibiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir ittifaka ihtiyaç olacak. Çünkü bu seçim 50+1 yöntemiyle Cumhurbaşkanının seçilmesini mümkün kılıyor. HDP'yi yok sayan, yedek güç olarak görme niyetinde olan bir hesap varsa bu şimdiden rafa kaldırılmalı. Çünkü HDP'nin açık ve doğrudan katılımı ve yetkisinin olmayacağı bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin başarı konusunda muhalefete vaadi de çok zayıftır."

SAYELERİNDE KAZANDI

HDP, daha önce de CHP, İP'i ve diğer muhalefet partilerini köşeye sıkıştırmıştı. HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, "Büyük şehirlerde kazandığınız belediye başkanları HDP sayesindedir. Bunu unutmayın" demişti. Gerçekten HDP son yerel seçimlerde batıdaki büyükşehirlerde belediye başkan adayı çıkarmayıp AK Parti karşısındaki adayları destekledi. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin'de HDP'nin desteğiyle seçimi Millet İttifakı adayları kazandı. 2023 seçimleri için Türkiye'nin kader seçimi yorumu yapılıyor. Yapılmış tüm anketler şu gerçeği ortaya çıkarıyor. HDP olmadan CHP-İP-SP-DEVAGelecek Treni menzile varamaz. 2023'e giderken HDP'nin tavrı çok belirleyici olduğundan pazarlık masaları hakim. Bu nedenle kulislerde HDP'nin ortak cumhurbaşkanı adaylığına nasıl ikna edildiği büyük önem arz ediyor. YENİDEN HATIRLATALIM: GERÇEKLERİN

ORTAYA ÇIKMAK GİBİ BİR HUYU VARDIR...