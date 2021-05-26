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Haberler Politika Denizkurdu-2021 nefes kesiyor

Denizkurdu-2021 nefes kesiyor

Denizkurdu-2021 nefes kesiyor

26.5.2021

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan DENİZKURDU-2021 Tatbikatı başladı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden demir alan donanma gemileri, İzmit Körfezi'nden Ege'ye açılmak için geçiş yaptı. Tatbikatın ilk senaryosu da savaş gemilerinin İzmit Körfezi'ndeki geçişi sırasında gerçekleştirildi. Savaş gemilerine yaklaşan korsan botları, ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi. 25 bin 500 personelin katılımı ile gerçekleşecek tatbikatta 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı (İHA) katılacak. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Jandarma, Özel Kuvvetler, Sahil Güvenlik komutanlıkları ile kamu kurum ve kuruluşları destek verecek.

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