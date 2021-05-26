Gazeteci Kutlu Adalı Atilla Peker’e soruldu

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, koruması Yunus Olcay ile birlikte ruhsatsız silah bulundurmak suçundan gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in polisteki işlemleri sürüyor. Sedat Peker'in, İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar'ın Kuzey Kıbrıs'ta gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürtmek için kendisinden tetikçi talep ettiğini, bunun üzerine kardeşi Atilla Peker'i Kıbrıs'a gönderdiğini ancak başka bir ekibin Adalı'yı öldürdüğünü iddia etmesi üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili ifadesi alınan Atilla Peker ile koruması Yunus Olcay, ifadeleri alındıktan sonra yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FERDİ YAVUZ