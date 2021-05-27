  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika Özdağ İP’deki FETÖ iddiası nedeniyle ifade verdi

Özdağ İP’deki FETÖ iddiası nedeniyle ifade verdi

Özdağ İP’deki FETÖ iddiası nedeniyle ifade verdi

27.5.2021

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'deki FETÖ iddialarına ilişkin yaptığı açıklama üzerine partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, bilgisine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Özdağ, avukatıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'na çıktı. Bilgisi alınan Özdağ, daha sonra adliyeden ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özdağ İP’deki FETÖ iddiası nedeniyle ifade verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.