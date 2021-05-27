Özdağ İP’deki FETÖ iddiası nedeniyle ifade verdi

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'deki FETÖ iddialarına ilişkin yaptığı açıklama üzerine partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, bilgisine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Özdağ, avukatıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'na çıktı. Bilgisi alınan Özdağ, daha sonra adliyeden ayrıldı.