‘ABD ile en büyük problemimiz YPG’

AKSAZ Deniz Üs Komutanlığı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin 'girilemez' dediği her yere girildiğini ve buraların temizlendiğini belirterek, "Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın başından itibaren ise bin 212 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları kapsamında Suriye ve Irak'ın kuzeyinde de toplam 352 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Akar, Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili ise "Türkiye ile ABD arasında en büyük problem ne F-35 ne S-400 ne de başka bir şey. En büyük problem YPG" ifadelerini kullandı.