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Haberler Politika Şanlıurfa HDP İl Başkan Yardımcısına hapis cezası

İl Başkan Yardımcısına hapis cezası

Şanlıurfa HDP İl Başkan Yardımcısına hapis cezası

9.6.2021

ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan eski HDP İl Başkan Yardımcısı avukat Sevda Çelik Özbingöl hakkında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar verildi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Özbingöl'e 'terör örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 6 ay, 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefet' suçundan 3 yıl 9 ay ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Toplam 11 yıl 6 ay ceza alan Özbingöl'ün avukatları, karara itiraz edeceklerini bildirdi.
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