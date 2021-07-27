Tunus’ta Cumhurbaşkanı eliyle darbe girişimi

Tunus'ta günlerdir süren protestoların ardından Cumhurbaşkanı Kays Said, dün askeri yetkilileri toplayarak "Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını duyurdu. Mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildiren Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti.



HALKA ÇAĞRI YAPTI



SAİD'İN açıklamasının ardından parlamento binasına gelen ülkenin en büyük partisinin lideri ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, bunun bir darbe olduğunu ve halkın barışçıl gösterilerle darbeye direnmesi gerektiğini belirtti. Meclis kapısındaki askerler, Gannuşi'nin içeri girmesine izin vermedi. Vatandaşların darbe girişimine karşı itirazları hem online platformlarda hem de sokakta devam ederken ülkede büyük bir belirsizlik hakim.



TÜRKİYE'DEN TEPKİ

15 Temmuz hain darbe girişimini Başkan Erdoğan'ın liderliği ve milletin gücüyle püskürten Türkiye, Tunus'taki darbeye karşı da dimdik durdu. Ankara, Tunus Meclisi'nin yetkilerinin askıya alındığı haberini aldığı ilk dakikadan itibaren darbe girişimini kınadı ve Arap Baharı'nı başarılı şekilde yöneten Tunus halkının yanında yer aldığı mesajını paylaştı. Türkiye, darbeye karşı resmi tavrını, Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Dışişleri Bakanlığı nezdindeki açıklamalarla net bir şekilde ortaya koydu. AK Parti de Tunus'taki darbeyi en önce kınayan siyasal kurumların başında geldi.