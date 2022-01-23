AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Sedef Kabaş tepkisi: Nefret siyaseti nefret söylemine sponsor oldu

Gazeteci Sedef Kabaş TELE 1 ekranlarında katıldığı programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstahça ifadeler kullanmıştı. Kabaş'ın bu açıklaması herkes tarafından tepki çekerken, dün gözaltına alınan Kabaş bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Kabaş'ın skandal ifadelerine ise muhalefetten destek gelmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefete "Nefret siyaseti nefret söylemine sponsor oldu" sözleri ile tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete "yatırım"yapanlardır.

"SPONSOR OLDULAR"

Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline "yatırım" yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor.

Sedef Kabaş küstah sözleri için bakın ne dedi! Savunması 'pes' dedirtti