‘Altın satar gibi yağ satan onurunu da satmıştır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Ayçiçek yağındaki stok tartışmaları ve marketlerde oluşan görüntüleri değerlendiren Bahçeli, "Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar, rafların boşalmasıyla birlikte internette oluşan karaborsada sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır. Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Ey CHP, bu kadar mı nefret dolusunuz? Bugünkü CHP varken, biliniz ki düşmana gerek yoktur. Gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halinin körüklenmesi en hafif tabirle şerefsizliktir. Bunlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" diye konuştu.

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