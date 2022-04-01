Ulupınar’dan DP’li Uysal’a sert tepki: Çiller’den özür dile

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın eski başbakan Tansu Çiller'in siyasete döneceği iddialarıyla ilgili bir soru üzerine, "Biz bir hayrını görmedik. Tayyip Bey hayrını görür, tepe tepe kullanabilir" sözlerine 21. Dönem DYP İzmir Milletvekili Yıldırım Ulupınar'dan sert tepki geldi.

Bu sözlerin bir genel başkanın geçmiş dönem genel başkanına hatta Türkiye'nin ilk kadın başbakanına söylenmeyecek sözler olduğunu belirten Ulupınar, "Sayın Tansu Çiller'i cesaret ve dik duruşu ile hatırlar ve öyle biliriz. Bu sözlerin Sayın Uysal'a ve Demokrat Parti geleneğine yakışmadığını ifade ediyor, kendisini nezaketli bir dil kullanmaya ve Sayın Tansu Çiller'den özür dilemeye davet ediyorum" dedi.