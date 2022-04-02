Karaarslan soruşturmasında eski başkana gözaltı şoku

İSTANBUL'DA Avcılar Belediyesi'nin 2 ihalesiyle ilgili FETÖ'nün 'belediyeler imamı' olarak bilinen şüpheli Erkan Karaarslan ve birlikte hareket ettiği kişilerin ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri, belediye personelinin de suça iştirak ettiği yönündeki tespitler üzerine operasyon yapıldı. İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda, aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da olduğu 21 kişi gözaltına alındı. Örgütün 22 milyon lira değerinde 80 kamu ihalesi aldığı ifade edildi.

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