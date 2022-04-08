CHP Grup Başkanvekilinden itiraf gibi açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında canlı yayında şok edici açıklamalarda bulundu. Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, sorulara da yanıt verdi. Özel'e sorulan en dikkat çekici sorulardan biri de 2019 seçimlerinde yürütülen reklam kampanyasındaki traktör vaadi oldu.

GÜLEREK CEVAP VERDİ

CHP'li Özel, o dönem sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklindeki paylaşımının sorulmasına gülerek cevap verdi. "Nerede traktörler?" sorusuna "Dikkat çekmek için" cevabını veren Özgür Özel, "O zaman bizim kampanya ekibi beni arayıp 'Çok güzel bir klibimiz var. CHP'lilerin verdiği desteği anlatabilmek için sizin hesabınızdan paylaşırsak iyi olur' dediler. Ben de o zaman Aydın, Afyon, Denizli taraflarında sürekli geziyorum. Videoyu paylaştık, o video artık yok. Orada 'CHP'li belediyenin olduğu yerde çiftçiyseniz tohum, gübre desteği verilecek diyor" ifadelerini kullandı.

'DİKKAT ÇEKELİM DEDİK'

CHP'nin yönettiği Aydın'da çiftçilerin mutlu olduğunu savunan Özel, "Videoda, Aydın'da çiftçi mutlu, o yüzden CHP'li belediyeyi seçerseniz, 5 yılın sonunda bir traktör alacak birikiminiz olur diye bir şey geçiyor. Biz de çarpıcı olsun diye 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör...' yazdık" ifadelerini kullandı.

ORANI HESAPLAYAMADI

Sunucunun Aydın'daki traktör sayısı ile Türkiye genelindeki traktör sayılarını karşılaştırmasının ardından ise Özgür Özel iyice köşeye sıkıştı. Aydın'da traktör sayısında %20'lik bir artış olduğunun belirtilmesi üzerine Özgür Özel, "Demek ki başarılıyız" dedi. Ancak Türkiye'deki traktör artışının yaklaşık iki kat arttığının belirtilmesi üzerine ise Özel, "Keşke başarılı diyebilsek" yanıtını vermekle yetindi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

ÖZGÜR Özel'in canlı yayında sarf ettiği traktör vaadi ile ilgili sözler, sosyal medyada da büyük tepki çekti. Çok sayıda kullanıcı, Özel'i sert bir dille eleştirdi. İşte o paylaşımlardan bazıları:

■ MİSVAKCAPS: CHP'nin logosuna yalanı temsilen yedinci ok eklenmelidir. ■ MEHMET ARDIÇ: Nasıl kandırmışlar pişkin pişkin gülerek anlatıyor, yazıklar olsun size..! ■ SERHAFİYE: Türkiye görün bu zihniyeti YALAN söylediklerini gülerek anlatıyor. ■ MEDYA ADAMI: İtiraf gibi açıklama olmuş. Bugün Kılıçdaroğlu'nun tüm vaatlerinin ne olduğu ortaya çıkmıştır, CHP yalan üretim merkezidir. ■ UMUT MÜRARE: İfadenin alt başlığı ve doğrusu şu; YALAN SÖYLEDİK. ■ MEDYA MUHTARI: Biz de tam bunu diyoruz Sayın Özel, her şeyiniz sallama ve numara!.. ■ ESRA ELÖNÜ: Özgür Özel'in adamlığı vadettiği Traktör gibi sözü var kendi yok.