CHP’li Gümrükçü’ye CHP’den büyük oyun

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün başına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Grup Başkanvekili adayı olduğunu açıklamasının ardından gelmeyen kalmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gümrükçü'ye haftalarca randevu vermezken DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası da bazı ilçelerde çok daha düşük zamlara evet demesine rağmen Çiğli Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesini imzalamadı ve greve gitti.

TEK BİR DESTEK GELMEDİ

Grevle ilgili kendi partisinden tek bir isimden bile destek alamayan Gümrükçü, "Belediyede uygulanacak ortalama 11 bin TL maaşı kabul etmedi. İki elin parmaklarını geçmeyen Çiğli dışından gelen şebekeyi de, değişime direnenleri de, kurumumuz içinde feodal ilişkileri kullanmaya çalışanları da biliyoruz. Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, siyasi oyunlar içinde olanları da biliyoruz" çıkışında bulundu.

'İKİSİ DE AYNI SENDİKA'

CHP'lilerin yalnız bıraktığı Gümrükçü'ye destek AK Parti'den geldi. Çiğli Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe, grevin arkasında, Başkan Soyer, Başkanvekili Mustafa Özuslu ve birçok akrabasının Büyükşehir'de çalıştığını söylediği DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'nın olduğunu iddia etti. Gaziemir Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca da, "Aynı sendika, Gaziemir Belediyesi'nde ikinci yıl için yüzde 20 zam oranına imza atarken; Çiğli'de enflasyonu dahi kabul etmeyerek grev yolunu seçmişse burada oyun büyüktür. Grup Başkanvekili seçimi öncesi Gümrükçü'yü yıpratmak için grev kararı aldılar" diye konuştu. Bu arada CHP içinde yaşandığı belirtilen bu siyasi oyunların faturası ise grev nedeniyle sokaklarında çöp dağları oluşan ilçe halkına çıktı.

'BU KARAR DÜŞÜNDÜRÜCÜ'

"Yaptığımız teklifin sonucunda Çiğli Belediyesi'nde ortalama maaş 11 bin TL olacaktır" diyen Gümrükçü, ilgili sendikanın başka belediyelerde Çiğli Belediyesi'nin zam önerilerinin çok daha altında oranlara imza attığını ifade etti. Gümrükçü, "Aynı sendika, daha 8 Nisan'da İzmir'de bir başka belediyede ikinci yıl için yüzde 20 zam oranına imza atarken, Çiğli'de enflasyonu dahi kabul etmeyerek grev yolunu seçmiş, ikinci yılda anlaşma sağlanamaması üzerine sözleşmenin 1 yıllık yapılması önerisini de reddederek tüm seçenekleri kapatmış, hiçbir farklı seçenek ve öneriyi de kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Bu karar düşündürücüdür" dedi.



'GAZİEMİRLİ KARDESİM BU SATISI ASLA UNUTMAZ'

GAZİEMİR Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, Gümrükçü'nün açıklamalarına destek vererek, "Aynı sendika, Gaziemir Belediyesi'nde ikinci yıl için yüzde 20 zam oranına imza atarken Çiğli'de enflasyonu dahi kabul etmeyerek grev yolunu seçmişse burada oyun büyüktür. Grup başkanvekilliği konusunda Gümrükçü'nün önünü kesmek için her türlü siyasi oyunu tezgahlayanlarla ittifak kurarak bu kirli oyunun parçası olan sendika, Gaziemir'de ikinci yıl için yüzde 20 zamma paşa paşa imza atarken, Çiğli'de enflasyon oranını reddedip greve gidiyor. Gaziemirli emekçi kardeşim bu satışı asla unutmaz. Birilerinin siyasi emellerine hizmet eden bu sendikaya, ikili tavrının hesabını emekçi kardeşim elbet soracaktır" dedi. Atmaca, Gümrükçü'yü hayatı boyunca görmediğini de vurguladı ve "Kendisini yolda görsem tanımam ama haklı mücadelesinde kendisini destekliyorum" ifadelerini kullandı.



"ÇİRKİN POLİTİKALARINI ÇİGLİ'DE SÜRDÜRÜYORLAR"

ÇİĞLİ Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüsnü Boztepe de Çiğli halkı, belediye işçileri ve Gümrükçü'ye Soyer, Özuslu ve Sarı tarafından oyun oynandığını öne sürerek, "İddia ediyorum bu grev bugünkü grup başkanvekilliği seçimi sonrasında bitecek" diye konuştu. "Gümrükçü'nün grup başkanvekilliğine aday olmak istediği andan itibaren CHP İzmir içindeki siyasi dengelerde büyük bir değişiklik olmaya başladı. Bu bizi ilgilendirmez. Bu kendi iç sorunları" diyen Boztepe, "Ancak şu son günlerde Çiğli'de başlayan grevde gördük ki, kendi içlerindeki o çirkin politikalarını Çiğli'de işçi kardeşlerimizin üzerinden oynamaya başlamışlar. Bu çok çirkin bir politikadır. Bugün Memiş Sarı'nın içlerinde birinci derecede olan çok sayıda yakını Büyükşehir'de çalışmaktadır. Bu durum, bu işte Soyer'in parmağı olduğunu da gösteriyor" dedi. Gümrükçü'ye de Büyükşehir Grup Başkanvekili adaylığından vazgeçmesi çağrısında bulunan Boztepe, "Çiğlililer kendisini ilçelerine başkanlık yapması için seçti" dedi.

ERHAN GÜLENÇ