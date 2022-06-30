Tansu Çiller BTP ile siyasete dönüyor

TÜRKİYE'NİN ilk ve tek kadın başbakanı olan Tansu Çiller'in yeniden aktif siyasete döneceğine ilişkin iddialar doğrulandı. Yeni Asır'a konuşan Büyük Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Güven İlhan, Tansu Çiller'in Temmuz ayı sonunda başkanlık koltuğunu partinin mevcut Genel Başkanı Hüseyin Durmaz'dan devralmasının planlandığını söyledi.

25 TEMMUZ'DA İZMİR'DE

Büyük Türkiye Partisi'nin ülke genelinde teşkilatlanmasını tamamladığını belirten Güven İlhan, "İzmir'de de geçen hafta Bornova, Kemalpaşa ve Karabağlar ilçe kongreleri yapıldı. 25 Temmuz'a kadar İzmir'deki ilçe kongreleri tamamlanacak" dedi.

İzmir İl Kongresi'nin 25 Temmuz tarihinde yapılacağını belirten Güven İlhan, "Ondan sonra da Tansu Çiller'in Yeniköy'de yapılacak törende genel başkanlığını açıklamasını bekliyoruz. Yaklaşık 22 parti bizim partimizin altında Genel Başkanımız Hüseyin durmaz önderliğinde ittifaka dahil oldular. Geçtiğimiz Cumartesi ittifak buluşmasında konuşan Genel Başkanımız Durmaz da Tansu Çiller'in genel başkanlığa geleceği yönünde bir açıklama yaptı. Ben de genel başkan yardımcısı olarak her yerde söylüyorum. Tansu Hanım önümüzdeki seçimlere bizim genel başkanımız olarak girecek" açıklamasını yaptı. ■ TOLGA TEKİN