AK Parti’den sahada anlık çözüm modeli

AK Parti, önümüzdeki 3 ay boyunca yapılacaklar ile ilgili bir program hazırladı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı, il başkanları ile görüşerek bu programa ilişkin gerekli talimatları verdi. AK Parti genel merkez yönetiminin teşkilatlara verdiği talimata göre, tüm milletvekilleri yaz boyunca kendi illerinde olacak. Bakan, milletvekili, teşkilat yöneticileri ve görevlilerinden oluşacak heyetler haftanın 4 günü ilçe ilçe, köy köy dolaşacak. Ulaşılmadık tek bir kişi bile bırakılmayacak.

TALİMATLAR VERİLECEK

GİDİLEN yerin ileri gelenleri, STK'lar ve vatandaşlar ile yapılacak görüşmelerde beklenti ve talepler alınıp listelenecek. Bunlar daha sonra rapor halinde Başkan Erdoğan'a sunulacak. Vatandaşın istek ve talipleri konusunda "anında çözüm" yöntemi devreye sokulacak. Vatandaşın yanındayken telefonlar edilip gerekli talimatların verilmesi sağlanacak. Çözümü zaman alacak diğer konular ise mümkün olan en süre içinde çözüme bağlanacak. AK Parti'ye oy vermiş, ancak şu anda dünya konjonktüründen de kaynaklanan bazı gelişmeler nedeniyle yaşanan sıkıntılar nedeniyle gönül koyan seçmenler ile gerekirse ayrı görüşmeler yapılacak. Onların çekinceleri dinlenip gerçekler anlatılacak. Ekim ayından itibaren ise program haftada 2 güne indirilerek devam edecek. ■ ZÜBEYDE YALÇIN