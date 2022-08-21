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Haberler Politika El Bab’da yaşamını yitiren sivillerin sayısı 15’e yükseldi

El Bab’da yaşamını yitiren sivillerin sayısı 15’e yükseldi

21.8.2022

El Bab’da yaşamını yitiren sivillerin sayısı 15’e yükseldi

TERÖR örgütü YPG/PKK'nın Halep'in doğusundaki El Bab ilçesine düzenlediği hain saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerden 5'inin çocuk olduğu öğrenilirken, 11'i çocuk 37 fazla kişi de yaralandı. Bölgede terör örgütüne büyük tepki gösterilirken, esnaf da protesto için dün kepenklerini kapattı.

SMO HEMEN HAREKETE GEÇTİ
ÖTE yandan Suriye Milli Ordusu da (SMO), terör örgütü YPG/PKK'nın son saldırılarının ardından harekete geçti. SMO güçleri, saldırı sonrası YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu. Terör örgütü üyelerinin bölgeden çekildiği öğrenildi.

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