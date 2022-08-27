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Haberler Politika MHP lideri Bahçeli uyardı: Kötürüm niyet sahipleri ayaklarını denk almalı

MHP lideri Bahçeli uyardı: Kötürüm niyet sahipleri ayaklarını denk almalı

27.8.2022

MHP lideri Bahçeli uyardı: Kötürüm niyet sahipleri ayaklarını denk almalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, "Hala kıyıda köşede karanlık senaryolarla meşgul olan Bizans'ın varisleri ne yaparsa yapsın, vatan tektir, adı Türk'tür, dahası asla terk edilmeyecektir. Bizans'ın ve kirli emellerinin dirilmesi için faal halde olanlara hatırlatırım ki, Malazgirt Zaferi'nden 851 yıl sonra düşmanı önüne kattığı gibi vatan topraklarından sürüp çıkaran taarruz şuuru hala milletimizin vicdanında kor gibi durmaktadır. Bu nedenle kötü ve kötürüm niyet sahipleri ayaklarını denk almalıdır" ifadelerine yer verdi.
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