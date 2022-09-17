Rant çeteleri CHP’yi ipotek altına mı aldı?

E-ticarette haksız rekabeti önleyecek ve tekelleşmeyi ortadan kaldıracak yasal düzenleme daha önce tüm partilerin desteğiyle Meclis'ten geçerken, CHP geçtiğimiz günlerde Genel Kurul'da onay verdiği yasanın iptali için gizlice Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. TBMM'de CHP'li milletvekillerinin de oylarıyla kabul edilen e-ticaret kanununun bazı maddelerinin iptali için gizlice Anayasa Mahkemesi'ne başvurması parti içerisinde krize neden oldu.

E-ticaret düzenlemesinin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında "Namuslu, yerli, kaliteli ve tekellere savaş açan milli bir kanundur. Helal olsun Ticaret Bakanı'na" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın CHP Grubu adına, 2 aylık itiraz süresine bir gün kala AYM'ye gizlice başvurduğu öğrenildi.

KABOĞLU DA HABERSİZ

CHP kaynaklarının da başvurudan haberdar olmadıklarını belirttiği ifade edilirken, başvuru yapılırken daha önceki tüm AYM başvurularında

bilgi verilen CHP Anayasa Komisyonu Üyesi İbrahim Kaboğlu'nun da haberdar edilmediği öğrenildi. CHP'nin 2 aylık itiraz süresine bir gün kala yaptığı başvurunun parti içerisinde krize neden olduğu ve Altay'ı böyle bir başvuruya iten motivasyonun da kaynağının soruşturulmaya başlandığı öğrenildi.

KULAĞINA KİM FISILDADI?

İddialarla ilgili açıklamalarda bulunan ve skandalı ortaya çıkaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "CHP'nin bu hususta sergilediği tutum tam olarak bir çelişkiyi ve tutarsızlığı göstermektedir. Bu eylem, CHP'nin Türkiye siyasetindeki genel ahvalinin de bir yansımasıdır" dedi. Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da, "Kılıçdaroğlu kendi grubunu da karşısına alarak e-Ticaret'te tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan bu kanunun iptali için neden çaba harcamaktadır? Yoksa yine CHP'lilerin tabiriyle 'Rant çeteleri' Kılıçdaroğlu'na mı ulaşmıştır? Bu itiraz başvurusunu Kılıçdaroğlu'nun kulağına kim fısıldamıştır? Bir şirketin menfaatini millet menfaatinin önüne mi koydunuz" diye tepki gösterdi.

BAYIR SORUNU KABUL ETMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, yasa komisyonda görüşülürken, "Sektörde yüzde 64 paya sahip olan firmadan bizim çocuklarda ürünü bir ay vadeli almışlar. Trendyol denen firma üç ay sonra hesaba yatırıyor parayı. İki ay paranın kullanılması söz konusu. O marka aslında o ürünü alıp satmıyor, birini kullanıyor tedarikçi olarak yani benim firmam finanse ediyor, aracı firma kullanıyor ve sonra inceledim, dünya kadar ürün var"

diyerek e-ticaretteki soruna dikkat çekmiş ve yasanın geçmesi için CHP Grubu olarak evet oyu kullanacaklarını açıklamıştı

■ BARIŞ ŞİMŞEK