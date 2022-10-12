İzmir Milletvekili Çelebi AK Parti’ye geçti

İZMİR'DE CHP'den 2018 yılında milletvekili seçildikten sonra geçtiğimiz yıl Memleket Partisi'ne geçen ve ardından da bağımsız milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Çelebi, "Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, milli konuları (Mavivatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Çelebi ile AK Parti Genel Merkezi'nde çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.